Blom: Buitenspel beoordelen kon niet meer

Kevin Blom twijfelde vanavond lang, maar na ruim een uur spelen staakte hij de bekerwedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord bij een stand van 1-1 vanwege dichte mist toch. ,,Vanaf de middenlijn was het steeds moeilijker om beide doelen te zien. Maar het belangrijkste was toch wel dat mijn assistenten niet meer konden beoordelen wanneer de bal van een voet vertrok. Dan is buitenspel beoordelen heel erg lastig”, legde Blom uit.

De scheidsrechter wilde het duel al eerder stilleggen. Hij riep in de beginfase van de tweede helft de twee aanvoerders bij zich. ,,Ik probeerde wat draagvlak te krijgen. Ik dacht: ben ik nou de enige die hier last van heeft? Steven Berghuis en Jorrit Smeets zeiden allebei: niets aan de hand, we kunnen het goed zien. Dat was wel even raar.”

Het zicht werd nog slechter en na 63 minuten greep Blom alsnog in. ,,Een van mijn assistenten zei dat hij het niet meer optimaal kon beoordelen en soms moest gokken. Dat is niet waar we hier voor zijn. Dat is niet verantwoord. Het ging echt niet meer.”

Volledig scherm Dick Advocaat en Kevin Blom. © BSR Agency

Blom legde het duel eerst tijdelijk stil en ging na ruim tien minuten weer naar buiten om de situatie opnieuw te beoordelen. Toen hij weer naar binnen ging riep hij de trainers Dick Advocaat en Sjors Ultee bij zich. ,,Zij vonden het een prima besluit. Dat is prima verlopen allemaal.”