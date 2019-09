Blind: Misschien zat er niet meer in

,,We kwamen hier om te winnen, maar misschien zat er niet meer in”, vertelt Blind bij Fox Sports. ,,Ik denk dat het een aardige wedstrijd was om te zien. In de eerste helft hadden wij de meeste kansen en hadden we ook moeten scoren.”

Volgens Blind loerde PSV enkel op de counter. ,,Ze willen zelf niet veel voetballen. Daar waren we ons bewust van en we stonden ook goed. Die Malen is bloedsnel en hij ruikt zijn moment. Als je hem even laat gaan, is hij weg. Dat was misschien ook het enige moment dat ze hebben gehad”, doelt Blind op de late gelijkmaker.