Blind inzetbaar in ouverture bij Sparta, Martinez twijfelgeval

Daley Blind is zondag inzetbaar voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Sparta. Lisandro Martinez is een twijfelgeval. Hij heeft al twee dagen niet getraind.

,,Daley is fit en kan gewoon spelen", zei trainer Erik ten Hag in zijn vooruitblik op de eerste competitiewedstrijd van het seizoen over Blind. De 30-jarige Amsterdammer ging op 25 augustus ineens op de grond zitten tijdens een oefenduel met Hertha, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Blind verliet op eigen kracht het veld en had geen grote klachten meer.

Ten Hag vertelde na de wedstrijd dat de defibrillator (ICD) van zijn vice-aanvoerder was afgegaan. ,,Dat is nu eenmaal zijn protectie, die ICD", zei de trainer van Ajax. Waarom het kastje afging, wilde hij niet zeggen. ,,Daar kan ik niets over zeggen. Maar dat ding kan gewoon blijven afgaan. We hebben alles natuurlijk wel goed laten onderzoeken. Alle resultaten zijn bevredigend. Daley traint al een week mee. Natuurlijk bieden we hem alle hulp. Hij krijgt speciale begeleiding, ook mentaal.”

Titelfavoriet

Als favoriet voor de landstitel start Ajax het nieuwe seizoen. ,,Vertel me eens wat anders”, lachte trainer Erik ten Hag. ,,Maar PSV, Feyenoord AZ hebben ook niet stil gezeten. Ook FC Utrecht heeft grote ambities.”

Ajax moest de afgelopen maanden afscheid nemen van Hakim Ziyech en Donny van de Beek die naar Chelsea en Manchester United vertrokken. De kans bestaat dat Nicolás Tagliafico en André Onana voor oktober ook nog vertrekken. ,,Maar er komt een moment dat we niet meer meewerken”, zegt Ten Hag. ,,We moeten ook aan ons zelf denken. Op een gegeven moment kan je geen goede vervangers meer aantrekken.”

Ten Haag wist dat de kans bestond zijn beste spelers te verliezen. ,,Maar er zijn ook voetballers bij gekomen”, doelde hij op Antony en Mohammed Kudus. ,,En er zijn weer spelers doorgestroomd.” Daarmee verwees hij naar Perr Schuurs en Ryan Gravenberch. ,,We hebben ook een heel lange voorbereiding kunnen draaien. Vorig seizoen moesten de spelers na een korte vakantie meteen in de voorronden van de Champions League uitkomen. We hebben nu een sterke groep die misschien nu nog niet zo goed is als op onze top van het vorige seizoen. Maar daar gaan we wel aan werken. We gaan al aardig de goede richting op. Ik ben heel tevreden over onze voorbereiding.”

Schaal, beker en Champions League

Aanvoerder Dusan Tadic was duidelijk toen hem naar de doelstellingen voor het komende seizoen werd gevraagd. ,,Zoals altijd, de schaal pakken, de beker winnen en de volgend ronde van de Champions League bereiken”, zei hij. ,,Natuurlijk is het jammer dat er weer spelers zijn vertrokken. Maar ik heb wel het gevoel dat we stabieler zijn geworden nu we zo’n goede voorbereiding hebben gedraaid.”