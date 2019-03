Blind: Ik had niet het gevoel dat we het dicht moesten gooien

,,In de eerste helft hebben we het laten liggen”, zei hij over de opgelopen achterstand van 2-0. ,,We waren niet balvast en hadden weer moeite met hun positiewisselingen. Dat had misschien niet gemogen. Maar we spelen wel tegen een topploeg. Dat wordt hier en daar vergeten. Maar Duitsland heeft nog steeds heel goede spelers.”



,,In de tweede helft deden we het wel heel goed”, zei Blind. ,,Toen durfden we wel man op man te verdedigen. We kwamen verdiend op 2-2 en bleven domineren. Ik had niet het gevoel dat we het dicht moesten gooien in de slotfase. Wij kregen meer kansen dan zij. Maar zo’n late treffer is dan zuur. Met een gelijkspel had alles er heel anders uitgezien”, beseft Blind.