Blind en Ten Hag genieten van Ajax: ‘Wij zijn zelf onze grootste tegenstander’

Ook trainer Erik ten Hag had ‘genoten’ van Ajax. ,,We waren erg goed vanavond. FC Groningen kan heel goed verdedigen en we hebben toch veel kansen gekregen. Ik heb fantastische goals gezien en we hebben niets weggegeven. Ik heb maar één puntje van kritiek: we hadden natuurlijk veel eerder de beslissing moeten forceren. Als je zoveel kansen niet benut, loop je het risico dat je in de slotfase bij 1-0 de deksel op je neus krijgt. We moeten meedogenlozer zijn.”