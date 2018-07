Blind: Dat Ajax zo lang geen kampioen is geworden doet pijn

InterviewDaley Blind is weer speler van Ajax. Dat verraste velen, maar de 28-jarige international heeft een weloverwogen beslissing gemaakt. ,,Het voelt vertrouwd en dat is belangrijk.”

Door Nik Kok



In de vier jaar dat hij weg was, heeft Daley Blind zijn band met Ajax altijd gekoesterd. Als hij in Manchester vrij was en zijn voormalige club moest spelen, zat hij steevast voor de buis. Was hij op het moment van spelen in Amsterdam, dan ging hij naar het stadion. Nu is hij terug als speler. ,,Ik ben altijd supporter gebleven. Dus dat ze zo lang geen kampioen zijn geworden, deed me pijn. Nóg een goede reden om terug te keren om zo het kampioenschap weer terug te brengen.” Dat voelt als thuiskomen voor hem. ,,Ik kende nog niet iedereen maar het voelt vertrouwd en dat is belangrijk.”

Volledig scherm Daley Blind met de Europa League na de gewonnen finale tegen Ajax in 2017. © ANP Blind komt terug in Amsterdam met een bulk aan Premier League-ervaring. ,,Ik heb Louis van Gaal meegemaakt als trainer en José Mourinho. Bij Mourinho ging het om resultaat. Dat, dat het belangrijkste is wat er is.” Hij kijk naar beroemde ploeggenoten als Zlatan Ibrahimovic maar leerde nog het meest van Michael Carrick. ,,Hoe hij mijn positie invulde.” Met Chris Smalling stond hij niet zelden in het hart van de verdediging. ,,Die speelde weer heel anders dan dat ik dat deed. Hoe hij duels aanging bijvoorbeeld. Zo leer je van elkaar. Ik ben vooral volwassener geworden. Ik ga nu proberen om dat op de jonge jongens van Ajax over te brengen.”



Dat doet hij volgens trainer Erik ten Hag nu al op het nationale trainingscentrum van de Engelse voetbalbond waar Ajax deze week traint. ,,Daley laat zich vanaf de eerste minuut zien. Tijdens besprekingen en ook tijdens de training breekt hij in tijdens spelsituaties. Hij helpt spelers en laat zien dat hij het team wil helpen.”

Verantwoord

De 54-voudig international denkt dat het voor hem kort dag wordt om volgende week al te presteren in het belangrijke voorrondeduel voor de Champions League tegen Sturm Graz. ,,Maar we moeten nog maar even kijken hoe het gaat de komende tijd. En of het ook verantwoord is om te spelen is ook de vraag natuurlijk. Ik wil graag het hele seizoen fit blijven.” Manchester United begon pas op 16 juli aan het seizoen. Blind zat toen middenin de transferonderhandelingen met Ajax. ,,En Ajax was al een maand eerder begonnen. Ik merk er nog niet zo gek veel van op het trainingsveld maar een wedstrijd is altijd anders. Ik heb bijvoorbeeld nog helemaal geen oefenwedstrijd in de benen.”

Daar kan morgen (donderdag) verandering in komen als Ajax twee oefenwedstrijden afwerkt in Engeland. In de middag treedt Ajax aan tegen Premier Leagueclub Wolverhampton Wanderers. ’s Avonds volgt dan een duel tegen Walsall dat in de League One speelt.

Morgen een uitgebreid interview met Daley Blind in de krant. Over het veelbekeken filmpje van Ajax, hoe hij nu toch weer zijn vader tegenkomt bij Ajax en de last van duurste speler in de clubhistorie.