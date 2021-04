Blik kan op de Spelen na leerzame week voor Wiegman: ‘Dit was heel erg nuttig’

Volgende week woensdag wordt er om 10.00 uur in Zürich geloot voor de Olympische Spelen. Er zijn drie poules van vier landen, acht van de twaalf ploegen gaan door naar de kwartfinales. Inmiddels zijn de elf andere deelnemende landen bekend: gastland Japan, Brazilië, Canada, China, Chili, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Zambia, Zweden en… Australië. Juist daarom zal de eclatante 5-0 zege op dat laatste land, gisteravond in een oefenduel in Nijmegen, extra goed voelen. En dat exact honderd dagen voor de start van de Spelen.



Goed, Australië speelde deze interlandperiode pas voor het eerst sinds een jaar weer samen en miste enkele speelsters. Maar het was wel gewoon de nummer 7 van de FIFA-wereldranglijst die naar De Goffert trok – en dat nadat de Oranjevrouwen afgelopen vrijdag een pijnlijke nederlaag tegen een veel sterker Spanje leden (1-0). Voor het gevoel richting de Olympische Spelen, ruim drie maanden voor aanvang van dat toernooi, had een nieuwe teleurstelling ontregelend gewerkt.