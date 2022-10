Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

FC Emmen - FC Volendam (vrijdag 20.00 uur)

Bijzonderheden: Dick Lukkien gooit het roer om. Zo verliest doelman Eric Oelschlägel waarschijnlijk zijn plek onder de lat en moet ook spits Richairo Zivkovic plaatsmaken. De spits had dit seizoen nog niet gescoord.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld (geblesseerd), Araujo (geschorst)

Opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Veendorp, Veldmate, Dirksen; Mendes, Bernadou, Vlak, Diemers; El Messaoudi, Romeny

Bijzonderheden: FC Volendam kan tegen FC Emmen weer beschikken over Bilal Ould-Chikh. De buitenspeler kreeg tegen Fortuna Sittard de rode kaart en was tegen Ajax geschorst. Trainer Wim Jonk hoopt weer op een succesvolle invalbeurt van Lequincio Zeefuik. De 17-jarige spits scoorde tegen Ajax waardoor hij nu twee goals heeft gemaakt in 36 minuten speeltijd.

Afwezig: Twight, Flint, Antonucci

Opstelling: Stankovic; Plat, Mbuyamba Benamar, Murkin; Mirani, , Oristanio, Eiting; Van Mieghem, Mühren, El Kadiri.

Fortuna Sittard - RKC Waalwijk (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden: Fortuna Sittard-middenvelder Deroy Duarte is er vanavond hoe dan ook nog niet bij, wanneer Fortuna Sittard aantreedt tegen RKC. Ook verdediger Dvimitrios Siovas moet zeer waarschijnlijk nog verstek laten gaan tegen de Waalwijkse formatie. Het ziet ernaar uit dat de Limburgers spelen in de ploeg die uit de laatste drie duels negen punten pakte.

Afwezig: Siovas, Duarte

Opstelling: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Ferati, Özyakup, Erdoğan; Embalo, Yilmaz, Cordoba.

Bijzonderheden: RKC kan met een overwinning op Fortuna 16 punten pakken uit tien speelrondes. Deze eeuw pakte RKC één keer minstens 16 punten in dit stadium van een eredivisieseizoen (21 in 2005/2006).

Afwezig: niemand

Opstelling: Vaessen, Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Kramer, Lobete

Volledig scherm Burak Yilmaz pakte met Fortuna Sittard tien punten uit de laatste vier duels. © Pro Shots / Stefan Koops

Go Ahead Eagles - SC Heerenveen (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden: Go Ahead Eagles won heel lang geleden voor het laatst in de Adelaarshorst van SC Heerenveen: 30 jaar terug. Op 8 februari 1992 werd het 3-1, toen in de eerste divisie. Marco Heering (2 keer) en Jeroen Boere (1) scoorden destijds voor de Deventenaren.

Afwezig: Mulder, Mattiello, Linthorst

Opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Tekie, Rommens, Willumsson, Edvardsen; Adekanye, Lidberg

Bijzonderheden: SC Heerenveen, dat het opneemt tegen de oude club van trainer Kees van Wonderen, behoort tot de minst scorende ploegen van de eredivisie. De Friezen vonden pas acht keer het net. Alleen FC Emmen is minder productief.

Afwezig: Joost van Aken

Opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Ottele, Köhlert; Haye, Tahiri, Olsson; Sarr, Van Hooijdonk

Volledig scherm Kees van Wonderen neemt het op tegen zijn oude club. © Pro Shots / Niels Boersema

SC Cambuur - Vitesse (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden: Met Alex Bangura en Mees Hoedemakers keren er twee belangrijke spelers terug van een schorsing en dus heeft trainer Henk de Jong weer wat te kiezen. Ook spits Uldrikis is na weken afwezigheid weer beschikbaar.

Afwezig: Maxim Gullit, Tom Boere. Twijfel: Robin Maulun

Opstelling: Virginia; Van Wermeskerken, Bergsma, Tol, Van Bangura; Jacobs, Hoedemakers, Van Kaam; Van der Water, Uldrikis, Balk

Bijzonderheden: Phillip Cocu hoopt dat de Poolse spits Bartosz Bialek kan starten tegen Cambuur. De huurling van VfL Wolfsburg heeft deze week nauwelijks kunnen trainen door een voetblessure. Hij moet als targetman fungeren in Leeuwarden. Cocu moet Vitesse weg leiden uit de onderste regionen. Na negen speelrondes staat de teller voor de Arnhemse club pas op vijf punten. ,,Dat de nood hoog is, is duidelijk”, stelt Cocu.

Afwezig: Mitchell Dijks (knie)

Opstelling: Scherpen; Arcus, Meulensteen, Cornelisse, Wittek; Flamingo, Tronstad; Fredriksen, Vidovic, Bero; Bialek

Sparta Rotterdam - NEC (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden: Zonder de geblesseerd geraakte Younes Namli gaat Sparta op jacht naar een bijzondere statistiek. Want, Sparta kan met de huidige 14 punten voor het eerst sinds het seizoen 1991/1992 (18) op minstens 17 punten uitkomen na de eerste 10 speelronden van een eredivisieseizoen.

Afwezig: Namli (blessure), Sambo (schorsing), Coremans (schouder)

Opstelling: Olij; Abels, Vriends, Auassar, Pinto; Verschueren, De Guzmán, Kitolano; Mijnans, Lauritsen, Van Crooij

Bijzonderheden: NEC speelde de afgelopen zeven wedstrijden gelijk en kan de tweede club ooit worden met acht gelijke spelen op rij in de eredivisie, na Sparta in 1992. Vorig seizoen eindigde Sparta-NEC in 1-1, dus dat het record wordt geëvenaard is aannemelijk.

Afwezig: Bruijn, Kramer, De Wolf

Opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson

PSV - FC Utrecht (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden: PSV zit na de zeperd tegen Cambuur weer in het ritme van de winst en er lijkt weinig reden om de basis van afgelopen week te veranderen. Alleen Guus Til kwam tegen FC Zürich niet helemaal uit de verf, maar werd door trainer Ruud van Nistelrooij wel geprezen om zijn arbeid voor de ploeg en rendement. Hij leverde twee assists en liet zelf een grote kans onbenut.

Afwezig: Boscagli (knie), Mauro Júnior (lies), De Jong (kuit), Van Ginkel (hamstring), Vertessen (spier), Saibari (spier), Peersman (rug). Twijfel: Madueke (enkel), Branthwaite (spier)

Opstelling: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, Til, Gakpo

Bijzonderheden: Trainer Henk Fraser heeft nog geen idee welke spelers hij zondagmiddag het veld op stuurt namens FC Utrecht tijdens de uitwedstrijd tegen PSV. Onder anderen Amin Younes is een twijfelgeval in zijn ploeg. Ook aanvoerder Nick Viergever is nog niet geheel okselfris. Afhankelijk van de training van vandaag beslist de coach wie in Eindhoven aan de aftrap staan.

Afwezig: Hendriks, St. Jago, Ramselaar (geblesseerd). Twijfel: Younes, Viergever

Opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Maarel, Sagnan, Warmerdam; Toornstra, Bozdogan, Van de Streek; Maeda, Dost, Younes

Volledig scherm Xavi Simons. © ANP

FC Twente - FC Groningen (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden: FC Twente heeft middenvelder Michal Sadilek een weekje naar huis gestuurd. De Tsjechische international kampt al een tijdje met oorsuizen en ondervindt daar veel hinder van. De oorzaak van het probleem is nog niet gevonden.

Afwezig: Cerny (geschorst), Sadilek (geblesseerd), Hilgers (vraagteken)

Opstelling: Unnerstall, Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Kjolo, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan

Bijzonderheden: FC Groningen heeft al vijf jaar niet gewonnen in Enschede. De laatste zege, op 14 mei 2017, was wel een spectaculaire: 5-3. Bryan Linssen, Oussama Idrissi en Alexander Sørloth behoorden toen tot de doelpuntenmakers in Enschede.

Afwezig: Verrips, Musampa, Van Gelderen (allen geblesseerd), Balker (geschorst)

Opstelling: Leeuwenburgh; Dankerlui, Te Wierik, Kasanwirjo, Määttä; Suslov, Pelupessy, Duarte, Oratmangoen; Pepi, Krüger

AZ - Feyenoord (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden: AZ-trainer Pascal Jansen probeerde donderdag tegen Apollon Limassol (1-0 nederlaag) Riechedly Bazoer voor het eerst uit op de nummer tien-positie, maar dat pakte niet heel goed uit. Door de nieuwe blessure van Zinho Vanheusden lijkt Maxim Dekker tot aan de winterstop verzekerd van een basisplaats.

Afwezig: Bruno Martins Indi, Vangelis Pavlidis, Hakon Evjen, Zinho Vanheusden

Opstelling: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Karlsson

Bijzonderheden: Quinten Timber kreeg tegen FC Midtjylland een tik en werd later in de wedstrijd vervangen. Toch verwacht Arne Slot hem gewoon op het veld tegen AZ. ,,Ik wisselde Quinten ook niet vanwege een blessure, hij kon gewoon verder”, zei Slot.

Afwezig: Oussama Idrissi (hamstringblessure)

Opstelling: Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Geertruida, Kökçü , Timber; Dilrosun, Giménez, Szymanski

Volledig scherm Orkun Kökçü. © Pro Shots / Mischa Keemink

Ajax - Excelsior Rotterdam (zondag 20.00 uur)

Bijzonderheden: Devyne Rensch is een twijfelgeval voor het thuisduel met Excelsior. De rechtsback haakte voor de CL-wedstrijd tegen Napoli af met liesklachten. Trainer Alfred Schreuder sprak van een lichte blessure.

Afwezig: Ihattaren (traint apart), Kaplan (knie), Rensch (lies, twijfel)

Opstelling: Pasveer; Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Taylor; Berghuis, Bergwijn, Tadic; Kudus

Bijzonderheden: Yassin Ayoub heeft een blessure overgehouden aan de 1-1 remise tegen NEC van afgelopen week. Het is niet duidelijk hoe lang de middenvelder uit de roulatie is. Sven Nieuwpoort is vrijdag met succes geopereerd aan zijn knie en zal zich snel richten op zijn revalidatie.

Schorsingen en blessures: Sven Nieuwpoort (knie), Yassin Ayoub

Opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Tjoe-A-On; Baas, Van Duinen, Goudmijn; Azarkan, Kharchouch, Driouech