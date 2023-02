Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

Met vijf clubs die strijden om de titel en kleine verschillen in de kelder is het nog altijd enorm spannend in de eredivisie. Speelronde 21 staat voor de deur. Wie staan er hoogstwaarschijnlijk in de basis en wie ontbreken er als gevolg van schorsingen en blessures? Je leest het hier.

AZ - Excelsior (vanavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden: Ook tegen Excelsior start AZ met de achttienjarige Wouter Goes achterin. Winteraanwinst Sven Mijnans startte in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht voor het eerst in de basis. Tegen Excelsior wacht hem ook een basisplaats.

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), Beukema (knie), De Wit (voet), Vanheusden, Bazoer, Dekker, Mihailovic

Vermoedelijke opstelling: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Bijzonderheden: Net als tegen Ajax kiest Excelsior vanavond waarschijnlijk voor een vijfmansdefensie. Spits Reda Kharchouch maakt plaats voor centrumverdediger Maxime Awoudja. Middenvelder Julian Baas is hersteld van zijn enkelblessure en staat weer in de basis bij Excelsior, waar Yassin Ayoub op de weg terug is.

Afwezig: Donkor (knie), Ayoub (spierblessure), Pierie (spierblessure)

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Awoudja, Nieuwpoort, Tjoe-A-On; Koopmeiners, Baas, Goudmijn; Driouech, Azarkan

Volledig scherm Peer Koopmeiners wordt door AZ verhuurd aan Excelsior en staat tegen de Alkmaarse ploeg vermoedelijk in de basis. © ANP

NEC - SC Cambuur (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden: NEC verloor geen van de laatste negen thuisduels in de eredivisie (W2, G7) en kan de beste thuisreeks op het hoogste niveau deze eeuw evenaren (tien duels tussen maart – november 2008).

Afwezig: Roefs, De Wolf

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Cissoko

Bijzonderheden: De 5-0 nederlaag heeft voor veel spelers tot de nodige consequenties geleid. Leon Bergsma, Mees Hoedemakers en Sai van Wermeskerken verliezen hun basisplaats.

Afwezig: Gullit (knie), Maulun, Mac-Intosch, Jacobs

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Schmidt, Smand, Tol, Bangura; Van Kaam, Breij, Foor; Van der Water, Johnsen, Paulissen

PSV - FC Groningen (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden: Het inpassen van de nieuwelingen Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt verloopt bij PSV vooralsnog soepel. Allebei pakken ze hun rol bij de Eindhovense ploeg en daardoor is het goed mogelijk dat ze tegen FC Groningen starten. Wel is het de vraag of ze een hele wedstrijd spelen.

Afwezig: Sávio, Fofana, El Ghazi, Obispo (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Benitez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Simons, De Jong, Hazard

Bijzonderheden: FC Groningen gebruikte dit seizoen al 34 spelers, minstens vier meer dan iedere andere ploeg in de eredivisie.

Afwezig: Musampa, Abraham, Duarte, Valente, Bech Sørensen

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Dankerlui, Blokzijl, Balker, Määttä; Pelupessy, Suslov, Hove; Irandust, Pepi, Manu

FC Emmen - Fortuna Sittard (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden: Van de zestien punten pakte FC Emmen er dertien in eigen huis. Op de Oude Meerdijk werd alleen van AZ verloren.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes, Burnet.

Twijfelgevallen: Darfalou, El Messaoudi, Zivkovic, Veldmate

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Te Wierik, Dirksen, Vos; Veendorp, Bernadou, Vlak, Diemers; Assehnoun.

Bijzonderheden: Of Ximo Navarro inzetbaar is bij Fortuna Sittard, is de vraag. Verder kan trainer Julio Velázquez vanavond zijn sterkst denkbare formatie het veld op sturen in en tegen Emmen. Om geld in te zamelen voor het door aardbevingen getroffen Turkije en Syrië speelt de Limburgse club eenmalig in shirts met Giro 555 als sponsor. Na afloop worden de tricots geveild.

Afwezig: -

Twijfelgeval: Navarro

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Bistrovic, Ferrati, Özyakup; Cordoba, Yilmaz, Embalo

Volledig scherm Mark Diemers, hier in actie tegen PSV, speelde van 2018 tot 2020 voor Fortuna Sittard. © ANP

Sparta - Go Ahead Eagles (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden: Sparta (34 punten) kan zondag het totale puntenaantal van vorig seizoen (35), waarmee ternauwernood directe handhaving werd gerealiseerd, evenaren dan wel overstijgen met na zondag nog maar liefst dertien eredivisiewedstrijden te gaan.

Afwezig: Vriends (blessure)

Twijfelgeval: Saito

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Abels, Auassar, Pinto; Kitolano, Verschueren, De Guzmán; Namli, Lauritsen, Van Crooij

Bijzonderheden: Een bezoek aan Sparta loopt voor Go Ahead Eagles vrijwel nooit goed af. Van de laatste 29 onderlinge wedstrijden in alle competities, gespeeld in Rotterdam, won Go Ahead Eagles er slechts eentje. Die zege dateert van 9 april 1995, het werd toen 1-2.

Afwezig: Edvardsen (hamstring), Kuipers (elleboog)

Twijfelgevallen: Willumsson, Llansana

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Oppegard; Adekanye, Rommens, Linthorst, Fernandes; Stokkers, Lidberg

SC Heerenveen - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden: In vergelijking met het bekerduel met NAC Breda kan SC Heerenveen weer beschikken over Antoine Colassin en Tibor Halilovic.

Afwezig: Van Beek, Noppert, Van Amersfoort

Vermoedelijk opstelling: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Olsson, Al Hajj; Sahraoui, Van Hooijdonk, Nunnely

Bijzonderheden: Arne Slot en Kees van Wonderen zaten volgden samen de trainerscursus en studeerden in hetzelfde jaar af. ,,Of ik daardoor beter wie hoe Kees denkt? Goeie vraag. Wat ik me spontaan herinner: Kees wilde bij zijn team altijd veel de vroege voorzet zien. Daar tip ik mijn staf nog even over nu.”

Afwezig: Bijlow, Szymanski, Trauner

Verwachte opstelling: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü, Timber; Dilrosun, Giménez, Paixão

Volledig scherm Kees van Wonderen (links) en Arne Slot zaten bij elkaar op de trainerscursus en treffen elkaar morgen als trainers van Heerenveen en Feyenoord. © Pro Shots / Erik Pasman

Vitesse - FC Utrecht (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden: Coach Phillip Cocu moet puzzelen met de opstelling van Vitesse. De eredivisionist mist voor het duel met FC Utrecht Matus Bero, Sondre Tronstad, Kacper Kozlowski en Davy Pröpper. Daarmee lijken Marco van Ginkel en Nicolas Isimat-Mirin te starten in GelreDome.

Afwezig: Tronstad (hamstring), Pröpper (knie), Kozlowski (griep), Bero (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Oroz, Isimat-Mirin, Arcus, Wittek; Flamingo, Meulensteen; Manhoef, Van Ginkel, Vidovic; Bialek

Bijzonderheden: FC Utrecht-trainer Michael Silberbauer heeft wat puzzelstukjes te leggen, voorafgaand aan het uitduel met Vitesse van morgenmiddag. De in de bekerwedstrijd tegen AZ uitgevallen Hidde ter Avest en Nick Viergever zijn niet okselfris, hetzelfde geldt voor de in Alkmaar al afwezige Modibo Sagnan en Bas Dost. De ontmoeting met de Arnhemmers komt vermoedelijk te vroeg voor het viertal.

Afwezig: Sagnan, Viergever, Ter Avest, Dost, Warmerdam (allen blessures), Ramselaar, St. Jago, Hendriks

Vermoedelijke opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Kluivert, Van der Maarel; Toornstra, Bozdogan, Van de Streek; Booth, Douvikas, Boussaid

Volledig scherm Nicolas Isimat-Mirin lijkt zondag te gaan voor Vitesse tegen FC Utrecht. © Pro Shots / Stefan Koops

FC Twente - FC Volendam (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden: FC Twente-trainer Ron Jans hoopt dat Michal Sadilek en Mees Hilgers weer beschikbaar zijn. Het tweetal ontbrak donderdag in de beker tegen Ajax. FC Twente verloor het eerste duel dit seizoen tegen Volendam met 1-0. De Enschedeërs bleven in de laatste drie duels steken op een gelijkspel.

Afwezig: Pleguezuelo en Brama (beiden geblesseerd)

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Salah-Eddine, Steijn; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

Bijzonderheden: FC Volendam moet Gaetano Oristanio voor lange tijd missen. De Italiaan is voor vijf wedstrijden geschorst. Mogelijk krijgt de van een blessure herstelde Francesco Antonucci nu weer een kans.

Afwezig: Oristanio (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Plat, Mbuyamba, Flint. Mirani, Murkin; Sánchez, Eiting, Twigt; Antonucci, Mühren

Ajax-RKC (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden: Na drie uitzeges, maakt de Johan Cruijff Arena tegen RKC voor het eerst kennis met de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Na het beëindigen van een reeks van zeven eredivisieduels zonder zege en de eerste overwinning in een topduel dit seizoen tegen Twente (beker), moet de kampioen ook de zwakke thuisreeks (vier keer niet gewonnen) een halt zien toe te roepen.

Afwezig: Kaplan (knie), Grillitsch (klachten)

Vermoedelijk opstelling: Rulli; Rensch, Álvarez, Timber, Wijndal; Berghuis, Taylor; Kudus, Klaassen, Bergwijn; Tadic

Volledig scherm John Heitina staat zondag voor het eerst aan het roer van Ajax in een thuiswedstrijd. © Pro Shots / Paul Meima

Bijzonderheden: Vorig jaar leek deze wedstrijd in de Arena op een gelijkspel uit te draaien, maar toen veroorzaakte Luuk Wouters in de laatste minuut een strafschop. Het werd 3-2.

Afwezig: Biereth (geblesseerd)

Vermoedelijke opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Seuntjens, Kramer

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Statistieken eredivisie

