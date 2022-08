Blessures, bijzonderheden en opstellingen: het laatste nieuws van jouw favoriete eredivisieclub

De tweede ronde van het eredivisieseizoen wordt vrijdagavond afgetrapt in Rotterdam. Check hier de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club, welke bijzonderheden spelen er en welke spelers ontbreken in de selectie? Antwoorden op deze vraag vind je in onderstaand overzicht.

Vrijdag

Excelsior - Vitesse

Aftrap: 20.00 uur

Scheidsrechter: Alex Bos

Excelsior kan de vierde opeenvolgende zege boeken in de eredivisie. Dat lukte in de clubhistorie slechts drie keer eerder (1984, 1985 en 2017).

Vitesse-trainer Thomas Letsch verwacht een ‘heet avondje’ op Woudestein. ,,Het is voor hen de eerste thuiswedstrijd sinds de promotie, met veel jongens die hun eerste eredivisiewedstrijd spelen. En het is op kunstgras. Het zal een flinke klus worden om ze te verslaan”, aldus de Duitse coach.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Tjoe-A-On; Eijgenraam, Goudmijn, Baas; Azarkan, Kharchouch, Driouech.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen; Arcus, Ferro, Cornelisse, Meulensteen, Wittek; Bero, Tronstad; Manhoef, Buitink; Frederiksen.

Afwezigen Excelsior: Chacón (2 duels geschorst), Agrafiotis (knieblessure), Donkor (beenblessure).

Afwezigen Vitesse: Markus Schubert.

Volledig scherm Thomas Letsch verwacht een heet avondje in Rotterdam. © Pro Shots / Paul Meima

Zaterdag

Go Ahead Eagles - PSV Eindhoven

Aftrap: 18.45 uur

Scheidsrechter: Danny Makkelie

Met Philippe Rommens en Jay Idzes terug in de selectie hoopt Go Ahead Eagles het zaterdag tegen PSV langer vol te houden dan vorige week tegen AZ. Het moet leiden tot het eerste goede resultaat in bijna veertig jaar tegen de titelkandidaat uit Eindhoven.

PSV heeft met een selectie van 26 man wel wat te kiezen tegen Go Ahead Eagles, waar coach Ruud van Nistelrooij naar verwachting wel wat wisselingen doorvoert om frisse spelers op te kunnen stellen. Xavi Simons lijkt een logische oplossing op het middenveld, nadat hij eerder deze week niet in actie kwam tegen AS Monaco.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Idzes, Fontán, Kuipers; Llansana, Rommens, Willumsson, Edvardsen; Stokkers, Lidberg.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Hoever, Ramalho, Obispo, Max; Gutiérrez, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Gakpo.

Afwezigen Go Ahead Eagles: Berden en Markelo.

Afwezigen PSV: Boscagli (knie), Vertessen (blindedarmontsteking), Mauro Júnior (lies), Madueke (enkel).

FC Emmen - RKC Waalwijk

Aftrap: 20.00 uur

Scheidsrechter: Dennis Higler



Door het wegvallen van Maikel Kieftenbeld voor de rest van het seizoen mist FC Emmen zijn leider op het middenveld. Het goede nieuws is dat de Drenten met Mark Diemers hun gewenste aanvallende middenvelder in huis hebben gehaald. Hij begint waarschijnlijk op de bank.

Voor RKC-trainer Joseph Oosting is het een bijzonder duel.Hij voetbalde zelf 12 seizoenen voor Emmen, de club uit zijn geboorteplaats. Ook was Oosting er jeugd- en assistent-trainer en hoofd opleidingen.

Vermoedelijke opstelling Emmen: Oelschlägel; Veendorp, Araujo, Veldmate, Hardeveld; Bernadou, Romeny, Vlak; Mendes, Zivkovic, Assehnoun.

Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Vroeg, Oukili, Bel Hassani; Jozefzoon, Kramer.

Afwezigen Emmen: Burnet, Bijleveld, Lieder, Van Dorp, Güclü.

Afwezigen RKC Waalwijk: Daneels (nog onzeker).

Volledig scherm Maikel Kieftenbeld viel in het duel met PSV uit met een zware blessure. © ANP

FC Utrecht - SC Cambuur

Aftrap: 20.00 uur

Scheidsrechter: Erwin Blank



Bas Dost start tegen Cambuur voor het eerst in de basis van FC Utrecht. Afgelopen week, tegen RKC, was de lange spits als invaller goed voor twee doelpunten. De verwachting is dat hij in elk geval een uur kan spelen. Mike van der Hoorn ontbreekt vanwege blessureleed. Zijn vervanger is Mark van der Maarel.

Bij Cambuur ziet het ernaar uit dat Leon Bergsma zijn basisdebuut gaat maken. De centrale verdediger viel in de eerste wedstrijd van het seizoen nog in. Utrecht-huurling Remco Balk start hoogstwaarschijnlijk in de basis tegen de club waarvan hij eigendom is. Cambuur-trainer Henk de Jong hoopt dat aanwinst Sylvester van der Water volgende week fit genoeg is om te spelen. Tegen FC Utrecht ontbreekt hij nog.

Vermoedelijke opstelling Utrecht: Barkas; Ter Avest, Van der Maarel, Viergever, Sagnan; Van der Kust, 8. Brouwers, Bozdogan, Boussaid; Dost; Redan.

Vermoedelijke opstelling Cambuur: Virginia; Schmidt, Bergsma, Tol, Bangura; Maulun, Hoedemakers, Jacobs; Smit, Uldrikis, Balk.

Volledig scherm Bas Dost beleefde een heerlijke invalbeurt vorige week. © Getty Images

Afwezigen Utrecht: Van der Hoorn, Hendriks, St. Jago, Ramselaar, Warmerdam, Van de Streek.

Afwezigen Cambuur: Van der Water, Gullit.

Feyenoord - SC Heerenveen

Aftrap: 21.00 uur

Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük

Feyenoord wacht nog op de Braziliaan Paixao. De aanvaller van FC Coritiba tekent snel officieel een meerjarig contract bij de Rotterdammers. De linkerspits is een type Sinisterra met veel snelheid en een passeeractie.

Heerenveen-trainer Kees van Wonderen kan beschikken over een volledig fitte selectie en heeft dus wat te kiezen. Zo keert Tibor Halilovic mogelijk terug in de basis en dat zou dan ten koste gaan van Rami Kaib.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Rasmussen, Pedersen; Aursnes, Timber, Szymanski; Walemark, Danilo, Dilrosun.

Vermoedelijke opstelling Heerenveen: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Aken, Köhlert; Haye, Tahiri, Halilovic; Sarr, Van Hooijonk.

Afwezigen Feyenoord: Mats Wieffer (enkel), Marcos Lopez (niet speelgerechtigd).

Afwezigen Heerenveen: -

Zondag

FC Volendam - NEC Nijmegen

Aftrap: 12.15 uur

Scheidsrechter: Ingmar Oostrom

Bilal Ould-Chikh werkte deze week aan zijn herstel en is waarschijnlijk fit genoeg om deel uit te maken van de A-selectie van FC Voldendam. De buitenspeler speelde twee seizoenen geleden zijn laatste eredivisiewedstrijd. Dat was tegen ADO Den Haag.

Bij NEC gaat Jasper Cillessen zijn rentree maken. De doelman is speelgerechtigd en krijgt van trainer Rogier Meijer meteen de voorkeur boven Mattijs Branderhorst. Cillessen trainde de hele week volop mee en is dus fit genoeg om te spelen. Het wordt voor de Groesbekenaar zijn eerste officiële wedstrijd voor NEC sinds 21 augustus 2011, toen de Nijmeegse club met 4-0 verloor van AZ.

Vermoedelijke opstelling Volendam: Stankovic; Plat, Mirani, Van Duijl, Murkin; Benamar, Antonucci, Eiting; Van Mieghem, Mühren, Veerman.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Marques, Duelund.

Afwezigen Volendam: Douiri, Twight, James, Flint, Buur.

Afwezigen NEC: Mattsson, De Wolf.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

FC Twente - Fortuna Sittard

Aftrap: 14.30 uur

Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof

FC Twente is schadevrij uit het Europese duel met Cukaricki gekomen. De vraag is of trainer Ron Jans net als vorige week tegen NEC opnieuw gaat rouleren, of dat hij vasthoudt aan de ploeg van afgelopen donderdag.

Bij Fortuna Sittard is er voorafgaand aan het uitduel van zondag met FC Twente feitelijk slechts een voorname vraag: start Burak Yilmaz in de basis of brengt coach Sjors Ultee hem, zoals afgelopen zaterdag tegen Ajax, als invaller binnen de lijnen. Het lijkt erop dat de tegen de Amsterdammers zo fraai scorende Turk in de basis begint tegen de Tukkers.

Opvallend: FC Twente kende vorig seizoen een topjaar, maar de ploeg verloor wel twee keer van de tegenstander van zondag Fortuna.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Pleguezuelo, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadilek, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Van Osch; Tirpan, Guth, Siovas, Cox; Duarte, Gladon, Erdogan; Cordoba, Yilmaz, Seuntjens.

Afwezigen FC Twente: Brama.

Afwezigen Fortuna Sittard: -

Volledig scherm Burak Yilmaz © ANP

Ajax - FC Groningen

Aftrap: 14.30

Scheidsrechter: Bas Nijhuis

De geschorste Calvin Bassey ontbreekt nog bij Ajax, waar Brian Brobbey na zijn sterke invalbeurt tegen Fortuna Sittard een basisplaats lijkt te hebben afgedwongen.

Ondanks een bod van meer dan 11 miljoen euro van Middlesbrough speelt Jørgen Strand Larsen nog steeds bij FC Groningen. Hij kan de duurste speler worden ooit van FC Groningen. Nu is dat nog Marcus Berg (9,5 miljoen), die vijftien jaar geleden twee keer scoorde bij het laatste succesje van de noorderlingen in de Johan Cruijf Arena (2-2).

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Taylor, Klaassen; Antony, Tadic, Bergwijn; Brobbey.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Verrips; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määtä; Pelupessy, Lundqvist, Duarte, Ngonge, Strand Larsen, Suslov.

Afwezigen Ajax: Stekelenburg (voet, onzeker), Ihattaren (niet fit) en Bassey (geschorst).

Afwezigen FC Groningen: Hoekstra, Matuta, Sverko, Musampa (allen geblesseerd).

Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar

Aftrap: 16.56 uur

Scheidsrechter: Jannick van der Laan

Vorig seizoen maakte Sparta-trainer Maurice Steijn zijn debuut tegen AZ met een gelijkspel (1-1), door een late rake vrije trap van Vito van Crooij. Het was de eerste van inmiddels vijf eredivisieduels onder Steijns leiding waarin onder meer directe handhaving werd bewerkstelligd. Steijn verloor nog nooit als Sparta-trainer, maar tegelijkertijd won hij nog nooit van AZ als coach.

Riechedly Bazoer maakt ook tegen Sparta deel uit van de selectie van AZ. De middenvelder maakte donderdagavond tegen Dundee United zijn debuut maar kan nog niet een hele wedstrijd spelen. Yukinari Sugawara is ook weer fit. De Japanner speelde nog niet dit seizoen.

Vermoedelijke opstelling Sparta: Olij; Abels, Vriends, Auassar, Pinto; Verschueren, De Guzmán, Namli; Lokilo, Lauritsen, Van Crooij.

Vermoedelijke opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Evjen, Pavlidis, Van Brederode.

Afwezigen Sparta: -

Afwezigen AZ: Karlsson, Odgaard, Vanheusden.

Volledig scherm Vito van Crooij na zijn knappe vrije trap vorig seizoen © Pro Shots / Toon Dompeling