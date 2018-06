Blangé vertrekt vroegtijdig bij KNVB

In de afgelopen periode waren de KNVB en Blangé met elkaar in gesprek om de onderlinge verbintenis te verbreken. ,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld'', liet Blangé weten. ,,Ik ben niet bij de KNVB begonnen om er na krap anderhalf jaar weer te vertrekken. De KNVB wil een andere kant op en ik respecteer hun keuze. Ik kijk met een goed gevoel terug op wat er de afgelopen anderhalf jaar allemaal is bereikt. De potentie van het Nederlandse voetbal, met de inmiddels gemoderniseerde campus, is enorm. Daarbij is innovatie en 'anders denken' noodzakelijk om uit de huidige situatie van het Nederlandse voetbal te komen.''