Bizarre rollercoaster voor Lassana Faye vanuit Oekraïne: ‘Als oorlog uitbreekt, komen onschuldige mensen om’

,,Verlaat zo snel mogelijk het land.” Het was de dringende boodschap waarmee Lassana Faye vorige week donderdag vroeg uit bed werd gebeld. De teammanager van Roech Lviv, de Oekraïense voetbalclub waar de 23-jarige Nederlander onder contract staat, was degene die hem aanspoorde te vertrekken. Het was een scenario dat de club al eerder met de spelers had besproken. ,,We waren erop voorbereid”, verklaart de oud-speler van Vitesse, Sparta en ADO Den Haag. ,,We moesten onze spullen pakken en zo snel mogelijk naar de grens met Polen toe.”