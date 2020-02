Biograaf vloog met urn van Ricksen in zijn rugzak naar Nederland

We hoorden dat er na de grote uitvaartdienst in Glasgow op 25 september wederom een uitvaartdienst plaatsvindt van jouw vriend Fernando Ricksen, maar nu in Nederland?

De Vries: ,,Nou, uitvaartdienst is een groot woord, het zal zeker niet vergelijkbaar zijn met het mediacircus in Glasgow waar de uitvaart leek op een staatsbegrafenis. Zijn urn wordt 18 februari bijgezet in Sittard in de wijk De Baandert, waar vroeger het oude stadion van Fortuna Sittard stond. Daar is Fernando begonnen met voetbal en zo zal voor hem de cirkel rond zijn. Het was zijn wens om daar terug te keren en te worden bijgezet. De bijzetting zal gepaard gaan met een kleine ceremonie voor vrienden en familie.’’