Bijzondere rentree voor Van Beek: ‘Ik maakte een schijnbeweging, naar de kleedkamer van Feyenoord

,,Voor mij als persoon is dit een heel mooi moment. Ik heb twee jaar lang dag in dag uit geknokt om weer fit te worden. Dan kies ik ervoor om Feyenoord te verlaten in de winter en naar Willem II te gaan voor speelminuten. Om dan de eerste wedstrijd in de Kuip te spelen, dat is voor mij heel speciaal natuurlijk.”

Toen de spelersbus van Willem II bij de Kuip arriveerde was het wel even wennen, gaf de van een slepende enkelblessure herstelde speler toe. ,,Ik liep hier de gang in en maakte even een schijnbeweging naar links”, lacht hij. ,,Maar ik moest naar rechts natuurlijk, naar de kleedkamer van de uitploeg.”

Gewoon slecht

Willem II deed drie kwartier goed mee en creëerde zelfs een aantal kansen, maar de Tilburgers verzuimden om op voorsprong te komen. ,,Ik denk dat we het Feyenoord in de eerste helft heel lastig hebben gemaakt”, zegt Van Beek. Met 0-0 de rust in, daar leek het op, maar in de blessuretijd van de eerste helft scoorde Jens Toornstra de 1-0.

,,Heel zuur dat hij in de laatste minuut van de eerste helft valt. We waren goed bezig en daar konden we in de tweede helft mee verder.” Maar die plannen konden al snel de prullenbak in want na rust was het snel 3-0. ,,Als je na rust binnen zeven minuten dit soort goals weggeeft, dat is gewoon slecht.”

Van Beek verliet na ruim een uur spelen het veld. ,,Ik heb zo lang niet gevoetbald, en gezien de stand kon ik niet veel meer brengen. Voor mij dus verstandig om eruit te stappen.”

Volledig scherm Sven van Beek namens Willem II in actie tegen Feyenoord. © ANP

Petrovic

Ook voor Willem II-trainer Zeljko Petrovic was het een terugkeer op bekend terrein. Hij verruilde zijn rol als assistent van Dick Advocaat om in Tilburg de ontslagen Adrie Koster op te volgen, maar een leuk weerzien werd het niet. ,,Ik had niet verwacht om hier met 5-0 te verliezen.”

Petrovic had wel aanknopingspunten gezien. ,,We speelde een uitstekende eerste helft, we creëerden kansen waaruit we minimaal een goal hadden moeten maken.” Uitstekend spel noemde Petrovic het. ,,Voetballend was het goed, we komen er echt een paar keer goed uit. Niets weggegeven, tot vlak voor rust.” In de blessuretijd van de eerste helft opende Toornstra de score. ,,Iedereen bleef positief, ik ook. na rust moeten we doorgaan met wat we deden. Maar tien minuten gebrek aan concentratie, twee goals tegen, dan is de wedstrijd gespeeld.”

Na al die jaren weet hij hoe het kan lopen tegen topploegen. ,,Tegen grote clubs denk je soms dat het lekker gaat, dan ben je even niet scherp en dan krijg je zo twee goals tegen. We moeten nu goed analyseren en de positieve dingen uit de eerste helft meenemen.”

Volledig scherm Zeljko Petrovic zag ondanks de nederlaag genoeg aanknopingspunten. © ANP

Volledig scherm Een mooi weerzien tussen Dick Advocaat en Zeljko Petrovic vlak voor de aftrap. © ANP