Bijlow keeper in Oranje? Zo gek is het niet

Kudimbana (NAC) op proef bij het Zweedse Eskilstuna

5 februari In navolging van Jurich Carolina is ook Boris Kudimbana op buitenlandstage gegaan. De 23-jarige centrumspits is deze week op proef bij Athletic Eskilstuna dat vorig jaar gedegradeerd is uit de Zweedse eredivisie. NAC is bereid mee te werken aan een vertrek en zal de Belg geen strobreed in de weg leggen.