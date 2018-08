Bijlow dit seizoen eerste doelman bij Feyenoord

,,De keuze heb ik al een tijdje gemaakt. Het is mooi wanneer eigen jongens in het elftal kunnen spelen, wanneer ze er klaar voor zijn. En ik vind dat Justin er klaar voor is.”



Van Bronckhorst roemde in Zeist de kwaliteiten van de 20-jarige doelman, die afgelopen seizoen al twee maal zijn opwachting mocht maken in competitieverband en bezig is aan een uitstekende voorbereiding. ,,Qua coaching doet hij het prima. En met Justin kunnen we ook van achteruit voetballen.”



De keuze voor Bijlow is een teleurstelling voor Kenneth Vermeer. Die rook weer zijn kans na het recente vertrek van Brad Jones naar het Arabische Al Nassr. Maar hij zal voorlopig genoegen moeten nemen met de rol van stand-in. Een voortijdig vertrek van de Amsterdammer is voor Van Bronckhorst in elk geval geen optie. ,,Kenneth blijft bij Feyenoord.”



Verder maakte Van Bronckhorst zojuist bekend dat Nicolai Jørgensen en nieuweling Yasin Ayoub zaterdagmiddag nog niet inzetbaar zijn namens Feyenoord in Eindhoven. De aftrap van het duel in het Philips Stadion is 18.00 uur.