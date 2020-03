Bij Dumfries denk je aan Engeland: ‘Wat Antonio Valencia kon, kan hij ook’

Door Maarten Wijffels



René van de Gijp kwam maandag aan tafel bij Veronica Inside even niet op zijn naam. Tot iemand na zijn betoog zei: ‘Je bedoelt Antonio Valencia’. En dat klopte.



Jarenlang was dat een rechtsback in de top van de Premier League. Valencia droeg bij Manchester United zelfs de aanvoerdersband in de Europa League-finale van 2017. Juist ja, de finale waarin United Ajax versloeg. Valencia was oké, maar ook geen hoogvlieger. Wat hij kon, kan Denzel Dumfries ook, redeneerde Van der Gijp. En ja, waarom eigenlijk niet?