Bij Ajax-AZ en Feyenoord-Vitesse mogen er weer fans in het stadion, maar NAC heeft pech

10 tot 15 procentDe rijksoverheid start nog deze maand met pilots met testbewijzen, waaronder in speelronde 30 van de eredivisie. Vanaf vrijdag 23 april kan er op die manier weer publiek in de stadions, op voorwaarde dat supporters na een gratis sneltest een negatieve corona-uitslag kunnen laten zien bij de entree. Het is nog onduidelijk of er ook publiek welkom is in volgende speelronden.

Er is publiek welkom in de eredivisie bij de wedstrijden op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 april. In de Keuken Kampioen Divisie zijn fans welkom bij de wedstrijden op vrijdag 30 april. Dat betekent dus ook dat NAC buiten de boot valt. Zij gaan namelijk op bezoek bij NEC.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is nog onbekend hoe het daarna verdergaat. Het betekent in ieder geval dat er zo'n 7500 toeschouwers aanwezig zullen zijn bij de mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen AZ op zondag 25 april in de Johan Cruijff Arena. Eerder die dag mogen er al 6500 fans de Kuip in voor Feyenoord tegen Vitesse.

Wedstrijden in speelronde 30

Vrijdag:

Willem II - RKC Waalwijk

Zaterdag:

Heerenveen - PEC Zwolle

Sparta - VVV-Venlo

PSV - FC Groningen

Zondag:

FC Emmen - Heracles

ADO Den Haag - Fortuna

FC Twente - FC Utrecht

Feyenoord - Vitesse

Ajax - AZ Ook rondom de bekerfinale op zondag 18 april zijn er al speciale ‘public viewings’ op grote televisieschermen in de Johan Cruijff Arena (5000 toeschouwers) en het Gelredome (3000 toeschouwers), maar bij de wedstrijd in de Kuip zullen geen supporters aanwezig zijn.



Ook bij diverse breedtesportevenementen, in pretparken en in musea worden de pilots toegepast. Dat nieuws betekent een regelrechte meevaller voor de clubs en de KNVB, die daarmee hun wens in vervulling zien gaan om nog dit seizoen publiek te zien terugkeren in de stadions. Het aantal toeschouwers verschilt bij deze pilots per club en per stadion, maar schommelt grofweg tussen de 10 en 15 procent van de stadioncapaciteit.



De fans die naar binnen mogen, moeten binnen 24 uur voor de wedstrijd een coronatest ondergaan in een teststraat. Wie een negatieve uitslag heeft, kan die aan de stadionpoort laten zien via de CoronaCheck-app en mag naar binnen. De toeschouwers moeten zich op de tribunes houden aan de verplichte onderlinge 1,5 meter afstand.

Volledig scherm © ANP

Organisatie ligt bij clubs

De organisatie voor de pilots ligt bij de thuisspelende clubs. In het eerste weekeinde betreft dat de duels van Willem II, Heerenveen, PSV, Ajax, ADO Den Haag, FC Emmen, FC Twente en Feyenoord. Een week later is er ook publiek welkom in de Keuken Kampioen Divisie.

De hoop in het betaalde voetbal leeft dat de speelronden daarna met nog minder restricties kunnen worden afgewerkt, in elk geval de laatste competitieronde op 16 mei. Vandaag wordt naar verwachting bekend dat ook de EK-wedstrijden in speelstad Amsterdam komende zomer met (gedeeltelijk) publiek worden gespeeld, zoals dat ook min of meer een eis was van de UEFA. Oranje speelt zijn eerste drie groepswedstrijden (tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië) in de Johan Cruijff Arena.

De KNVB hoopt ook bij de oefenwedstrijd van Oranje tegen Georgië op zondag 6 juni in De Grolsch Veste in Enschede toeschouwers toe te laten. Stap voor stap zouden mogelijk méér mensen kunnen worden toegelaten, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19. De testevenementen van FieldLab zijn eerder al goed verlopen in voetbalstadions.

KNVB-directeur Eric Gudde: ‘Mooie, nieuwe stap’

,,We onderhouden intensief contact met het kabinet over de terugkeer van het publiek in de stadions en alle kansen en mogelijkheden die dit proces kunnen versnellen”, zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. “Na de Fieldlab-experimenten bij drie wedstrijden is dit een hele mooie, nieuwe stap: voor het eerst hebben we tijdens een speelronde bij alle wedstrijden toeschouwers op de tribune. Het nieuwe wettelijk kader voor sneltesten moet in mei actief worden. Met nog een aantal spannende speelrondes te gaan, is het realistisch dat dit seizoen eindigt zoals we het is begonnen: met supporters in de stadions die de spelers aanmoedigen.”

Volledig scherm Frenkie de Jong geeft zijn shirt aan een jonge fan na de 2-0 zege op Letland. © Pro Shots / Stanley Gontha

Blijdschap bij Sparta-directeur Laros

Volledig scherm © foto: Carla Vos ,,We zijn als Sparta dolgelukkig dat we in de wedstrijd tegen VVV weer 2000 supporters mogen ontvangen. Hier hebben we al die maanden naar toegeleefd", zegt Sparta-directeur Manfred Laros. ,,Maar, dat wil ik benadrukken: er is sprake van een test. Dat wil zeggen dat zaken als de anderhalve meter-maatregel van toepassing zullen zijn. Welke van de circa 7500 seizoenkaarthouders we toe kunnen laten, is op dit moment nog onduidelijk. Daarvoor is het nieuws nog te vers. Over dat soort procedurele zaken gaan we dus snel in gesprek met onder meer de KNVB en de lokale autoriteiten. Wat voor ons vaststaat is dat we hopen dat we ook in onze twee laatste thuiswedstrijden, tegen Vitesse en FC Utrecht, supporters mogen ontvangen. We vertrouwen erop dat het ook daadwerkelijk zo zal zijn dat we ook dan een deel van onze supporters kunnen ontvangen.”

Ook fans bij openingsduel EK

De openingswedstrijd van het EK wordt vrijdag 11 juni gespeeld met publiek. Hoeveel mensen bij Italië tegen Turkije welkom zijn in het Stadio Olimpico in Rome is nog niet duidelijk.

De UEFA had de speelsteden gevraagd deze week duidelijk te maken of er wel of geen publiek bij de wedstrijden aanwezig zou kunnen zijn. ,,Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza heeft ons verzekerd dat de wetenschappelijke adviseurs van de regering de beste oplossingen zullen vinden om de aanwezigheid van het publiek mogelijk te maken”, aldus Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC.

Italië speelt ook de overige twee groepswedstrijden, tegen Zwitserland en Wales, in Rome. In de Italiaanse hoofdstad staat ook een duel uit de kwartfinales gepland.

Volledig scherm © REUTERS