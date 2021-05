Bezem gaat door de FC Twente-selectie: ‘We gaan ten onder als de Titanic’

FC Utrecht knokt zich langs Willem II op pijnlijke avond voor Van Beek

1 mei FC Utrecht gaat definitief een gooi doen naar Europees voetbal. Na de zege op Willem II (3-2) vanavond in een slordige wedstrijd, vol met twijfelachtige momenten van de arbitrage, zijn de play-offs een zekerheid. Het meest opvallende moment was het eigen doelpunt van Sven van Beek, die nu recordhouder is in de eredivisie met zeven eigen goals.