Bevrijde en jaloerse Sierhuis denkt nog niet aan Ajax-terugkeer

Meer dan 160.000 voetbal­sters in Nederland

11:08 Nederland telt voor het eerst meer dan 160.000 voetbalsters. In het seizoen 2017/2018 telde de KNVB 158.353 vrouwelijke leden. Het afgelopen seizoen, dat liep van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019, steeg dat aantal met 1,64 procent door tot 160.953. De grootste stijging bij de vrouwen was zichtbaar bij de volwassenen (19 jaar of ouder), staat in het vandaag door de KNVB gepresenteerde jaarverslag.