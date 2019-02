Beugelsdijk op recordjacht: nog maar twee kaarten

Drie spelers delen de twijfelachtige eer: Guy Ramos (RKC, 2011/2012), Joeri de Kamps (NAC, 2014/2015) en Cristian Cuevas (FC Twente, 2018/2019) zagen ieder twaalf keer geel. In het geval van Cuevas en Ramos leidde twee gele kaarten in één duel eenmaal tot rood. In de totale lijst van alle spelers die in de eredivisie 10 of meer kaarten in één seizoen pakte, komt Beugelsdijk overigens al twee keer voor. In 2013/2014 kreeg hij 11 kaarten, vorig seizoen stopte de teller bij 10.