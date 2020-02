Beugelsdijk keert na lange tijd terug bij ADO, Summerville onzeker

Ajax op tweesprong: bijrol in Europa of factor van belang?

18:59 Ajax maakt zich met een enorme ‘Getafe-kater’ op voor Heracles, zondag in Almelo. De vraag is vooral wat de kansloze nederlaag in breder perspectief zegt. De Amsterdammers staan op een tweesprong: terug naar een rol in de Europese marge of toch de zelfbenoemde ambitie als factor in Europa halen?