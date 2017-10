Beugelsdijk alsnog geschorst voor vermeende elleboogstoot

PSV rekent op Lozano en Bergwijn tegen Heracles

9:39 PSV hoopt de aanvallers Hirving Lozano en Steven Bergwijn komende zondag in het thuisduel met Heracles aan boord te hebben. De Eindhovenaren kunnen hun zestiende thuiszege op rij boeken in de eredivisie en willen dat graag in hun sterkste opstelling doen.