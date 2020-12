Betaald voetbal spreekt van ‘misverstand’ rond proef met publiek

De overheid heeft toestemming gegeven voor een proef in de stadions van NEC en Almere City, waar maximaal 1500 toeschouwers welkom zijn. In die stadions worden diverse coronamaatregelen getest. Eén daarvan is dat op de tribune niet de verplichte 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Ook mogen fans schreeuwen en zingen. Volgens de KNVB, ECV en de CED is dat experiment bedoeld om relevante data te genereren, die kunnen helpen om in de samenleving terug te gaan naar het ‘oude normaal’. Daarnaast hebben de voetbalorganisaties er bij de overheid op aangedrongen om in de andere stadions publiek toe te laten volgens de geldende coronaregels.

De Jong: ,,Wij zullen deze week in gesprek gaan met minister Van Ark om dat nogmaals duidelijk te maken. Met alleen Fieldlabs is het voetbal niet echt verder geholpen. Wij hebben nu echt keihard publiek nodig. Uiteraard voorzien we de maatschappij graag van zinvolle data, dat is ook onze taak en dat doen we graag, maar wel in combinatie met beperkt publiek bij alle wedstrijden in het betaald voetbal. Slechts dan maken we echt stappen voorwaarts; het voetbal, de evenementenindustrie en de cultuursector.”