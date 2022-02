Betaald voetbal komt dit weekend met statement: #stadionsvol

Met #stadionsvol vraagt het betaald voetbal dit weekend aandacht voor de coronamaatregelen. Vandaag, morgen en zondag kom je in het Nederlandse betaald voetbal veelvuldig #stadionsvol tegen, een initiatief van de clubs, supporters en overige partijen in het betaald voetbal: een gezamenlijk statement.

Waar vorige week al wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie waren, daar wordt dit weekend ook de eredivisie hervat. Niet met gevulde stadions, maar met een stadionbezetting van 1/3, zoals bepaald in Den Haag. Het betaald voetbal is het echter niet eens met die maatregelen: ,,Betaald voetbal draait om het spelen voor publiek. Voetballen voor lege of grotendeels lege tribunes is sfeerloos, onnodig en kost veel geld. 1/3 stadionbezetting is daarom geen oplossing voor de langere termijn", zo luidt het statement.

,,We willen niet weer een traject ingaan dat wekenlang of maandenlang kan gaan duren. Er moet vanuit Den Haag een heldere einddatum worden afgegeven waarna we kunnen opbouwen naar volle(re) stadions. Het liefst zouden we in elk geval zo snel mogelijk weer iedereen die een seizoenkaart heeft gekocht mogen ontvangen.”

Quote Niemand komt binnen zonder controle en alle bezoekers zitten in de buiten­lucht Statement clubs

Het betaald voetbal vindt dat het veilig is om stadions volledig te vullen. Ook omdat er aangetoond is tijdens de fieldlabs dat stadions geen brandhaarden waren. ,,Dat blijkt uit informatie van de GGD en is ook logisch: niemand komt binnen zonder controle van het coronatoegangsbewijs en alle bezoekers zitten in de buitenlucht. Uit onderzoek blijkt dat er buiten nauwelijks besmettingen plaatsvinden. De eindconclusie van alle fieldlabs onderzoeken, waarbij ook wetenschappers en de overheid waren betrokken, luidde het afgelopen jaar: ‘Met specifieke voorwaarden en maatregelen zouden evenementen zelfs binnen de categorie ‘zorgelijk’ doorgang kunnen vinden met een hogere bezoekerscapaciteit, soms zelfs 100%.’

Ook is er een petitie gestart, welke te tekenen is op www.stadionsvol.nl. Deze petitie wordt donderdag 10 februari aan de politiek overhandigd.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: