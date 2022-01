Betaald voetbal ‘ernstig teleurgesteld’ en pleit voor meer capaciteit en ‘sluitingstijd’ van 23.00 uur

De clubs uit het betaalde voetbal zijn ,,ernstig teleurgesteld” over het besluit van het kabinet dat zij slechts een derde van hun stadioncapaciteit mogen benutten. De versoepeling, die deze week ingaat, gaat niet ver genoeg, vinden de betrokkenen die woensdag overleg hadden. KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, clubs en de supportersverenigingen spreken zich ook uit voor een ‘sluitingstijd’ van 23.00 uur in plaats van 22.00 uur.

,,We richten ons daarom samen met de cultuur-, sport- en evenementensectoren tot de Tweede Kamer en gaan met Tweede Kamerleden in gesprek met de vraag of zij nu het kabinet om het perspectief kunnen vragen dat wij, maar ook andere sectoren nodig hebben”, aldus een woordvoerder van de voetbalbond. ,,Wij hopen dat het kabinet snel tot andere inzichten komt.” De Tweede Kamer praat vanmiddag over de nieuwe maatregelen.

Teleurgestelde reacties kwamen dinsdag al los, waarna besloten werd tot spoedoverleg. Stadions in de Eredivisie en eerste divisie bleven sinds begin november leeg vanwege de oplopende coronacijfers. Clubs hadden gehoopt dat bij de versoepelingen sprake zou zijn van een toegestane bezetting van twee derde van de capaciteit.

Quote Wij dringen aan op twee derde, omdat we bij aanvang van het huidige seizoen hebben aangetoond dat dit veilig en verant­woord mogelijk is Woordvoerder KNVB

,,Wij dringen aan op twee derde, omdat we bij aanvang van het huidige seizoen hebben aangetoond dat dit veilig en verantwoord mogelijk is”, stelt de woordvoerder. ,,Voetballen voor grotendeels lege tribunes kost de clubs heel veel extra geld, terwijl zij het al twee jaar lang financieel gezien heel zwaar hebben vanwege de overheidsbeperkingen. We kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject ingaan dat wekenlang of maandenlang gaat duren.”

De betrokkenen willen vanuit ‘Den Haag’ een heldere einddatum en duidelijke criteria wanneer er opgeschaald kan worden naar volle stadions. ,,Wij hopen dat het kabinet snel op andere inzichten komt. Net als de cultuursector zijn we voor een sluitingstijd van 23.00 uur in plaats van 22.00 uur. Met verschillende wedstrijden in de Nederlandse en Europese competities dreigen we anders in de knoop te komen”, aldus de KNVB-voorlichter.

De stadions gaan in ieder geval komend weekeinde in de Keuken Kampioen Divisie open. De eredivisieclubs hebben een vrij weekend. Mogelijk volgen er ,,demonstratieve en ludieke acties” om aandacht te vragen voor de problemen. ,,Daarnaast blijven we ook nadrukkelijk in gesprek met het kabinet”, aldus de woordvoerder.

