Berry van Aerle: Bij zo’n rondrit weet je niet wat je meemaakt

Door Wietse Dijkstra



Nee, spannend was het niet, de kampioenswedstrijd van 1986. PSV maakte er een galavoorstelling van tegen Go Ahead Eagles: 8-2. ,,De tegenstander was niet van het niveau als komende zondag’’, zegt Berry van Aerle over de laatste horde op weg naar zijn eerste titel met PSV. ,,Maar de ontlading na de wedstrijd was heel groot. Omdat het zo lang geleden was dat PSV kampioen was geworden, leefde heel de club daar naartoe. We hadden toen een geweldige ploeg en verloren niet zo veel. Het kon gewoon niet fout gaan.’’



Acht jaar (1978-1986) zaten er tussen de zevende en achtste landstitel van PSV. Zo lang hebben ze er in Eindhoven nooit meer op hoeven te wachten. ,,Daarna werden we achter elkaar kampioen’’, aldus Van Aerle, die totaal vijf keer met de schaal in zijn handen stond. ,,Ik heb van elk kampioenschap genoten, maar de eerste keer blijft de mooiste. Dat vergeet je niet.’’