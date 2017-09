Bergwijn waakt voor vergelijking met Maradona

Eigenlijk stond iedereen bij PSV in de schaduw van Locadia. Vier goals, een assist en met 1-7 winnen bij een van de sterkste ploegen in de eredivisie. Dan heb je wat uit te leggen. Terwijl Locadia met de wedstrijdbal rondliep alsof het een pasgeboren baby was, deed ook Steven Bergwijn op verzoek zijn verhaal.



De nog altijd pas 19-jarige Bergwijn begon om tactische redenen niet in de basis in Galgenwaard, desalniettemin was de lach groot. ,,In de kleedkamer ben ik meteen dat doelpunt terug gaan kijken. Ik heb m’n telefoon niet meer uit mijn handen gehad. Ja, nogal wat reacties gekregen ook”, grijnsde Bergwijn, die verantwoordelijk was voor de 1-7 bij PSV. ,,Het was echt een doelpunt op gevoel. Ik passeerde drie, vier man en speelde keeper uit. Maar je mag hem niet vergelijken met die beroemde goal van Maradona hoor.”