Bergwijn reageert op transferchaos: ‘Alles is netjes volgens plan gegaan’

De 22-jarige Bergwijn ontbrak in de selectie van de kwakkelende Eindhovenaren voor de wedstrijd van zondag tegen FC Twente in de eredivisie. Al snel werd de reden van zijn afwezigheid duidelijk: Bergwijn zou in gesprek zijn met Spurs voor een overgang naar de Premier League.



Op Instagram geeft Bergwijn tekst en uitleg over de chaos. ,,Ik ben een jongen van de club, PSV zit in m'n hart. Ik heb vanochtend inderdaad trainer Ernest (Faber, red.) gebeld.. dat er dingen spelen. En hij heeft me gewoon de toestemming gegeven. We hebben goed gesproken, hij heeft me succes gewenst. Alles is netjes volgens plan gegaan en ik vind het jammer dat ik nu zo naar buiten word gebracht als een matennaaier, een rat, een slang. Want dat is helemaal niet het geval.”