Bergwijn is close met Van Bommel: hij weg, ik ook weg

Siem de Jong kan kans niet grijpen: ‘Ik kan nog steeds van waarde zijn’

9:10 Met het gezicht op onweer wandelde Siem de Jong na de nederlaag bij FC Groningen (2-1) richting de spelersbus van Ajax. ,,Natuurlijk was dit een grote kans voor mij", besefte hij. ,,Als we hier hadden gewonnen en ik goed was geweest, dan waren de kansen op speeltijd voor mij zeker gegroeid."