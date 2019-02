Bergwijn en Lozano keren terug op het trainingsveld bij PSV

,,We hebben in de ogen van velen slecht gespeeld’', aldus Van Bommel, die deze mening slechts gedeeltelijk deelt. ,,Slordig was het 100 procent. Buiten dat hebben we wel een aantal kansen gecreëerd en hadden we verder afstand kunnen nemen. Maar dat we supertevreden over de eerste helft waren, gaat ook weer veel te ver. Het is ook mooi dat iedereen dat opvalt, dat het niet zo is zoals wij kunnen spelen.’’



PSV verspeelde eerder in januari twee punten tegen FC Emmen (2-2) en won met klein verschil van FC Groningen (2-1). Van Bommel: ,,De afgelopen drie wedstrijden hebben we gewoon heel erg goed gespeeld. Als je de kansen telt van de tegenpartij, zijn dat er in al die drie wedstrijden drie of vier. Maar voor het oog is het zo dat we niet goed gespeeld hebben.’’