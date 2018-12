Bergwijn blij met ‘zaalvoetbalgoal’

Bergwijn, zo sprak hij bij Fox Sports, kan ook als zaalvoetballer aardig uit de voeten. ,,Ik heb dat altijd gedaan, nu alleen wat minder’’, lachte de aanvaller, die op het kunstgras overeind bleef. ,,Een mooie overwinning. De tweede helft begonnen we wat slordig, maar na de 3-0 was het wel klaar.’’

Die derde goal werd gemaakt door Denzel Dumfries. ,,Altijd leuk als je scoort’’, sprak de verdediger, die tien minuten voor tijd raak kopte. ,,Hopelijk mogen er nog vele volgen. We hebben een goede wedstrijd neergezet als team. Ik denk dat we tevreden mogen zijn.’’

Zo makkelijk als het leek, ging het volgens Dumfries niet. ,,Heracles is gevaarlijk in de counter, maar we hebben het goed uitgespeeld. Daar mogen we trots op zijn.’’