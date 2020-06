Bergström laat FC Basel achter zich en keert terug bij FC Utrecht voor nieuwe kans

Oud PS­V-goa­lie Hans Segers (58) wordt de nieuwe keepers­trai­ner van ADO Den Haag

14:28 Hans Segers wordt de nieuwe keeperstrainer van ADO Den Haag. De 58-jarige oud-goalie tekent deze week in De Hofstad voor een seizoen, met een optie op nog een jaar. Of hij gaat werken met Luuk Koopmans is nog de vraag, want voor de eerste keeper van ADO is de nodige belangstelling.