Berghuis spreekt over Inter Miami en wereldgoal Senesi: ‘Gruwelijk, Puskás Award!’

Inter Miami

Tot slot ging Berghuis ook in op de vermeende interesse van Inter Miami FC, de Amerikaanse ploeg van eigenaar David Beckham. ,,Eigenlijk is dat niet concreet en dan daarom ben ik er niet mee bezig. Als clubs zich officieel melden dan ga ik erover nadenken, maar dat is niet zo", aldus de Feyenoord-captain over de mogelijke Amerikaanse bestemming. Een mooie bestemming? ,,Ik ben wel eens in Miami geweest. Een geweldige vakantiebestemming", zo legde hij de nadruk op het woord vakantie.

Advocaat

,,We zitten nog niet in de vorm waarop we vorig jaar geëindigd zijn", zei Advocaat, die in de voorbereiding Nicolai Jørgensen weg zag vallen en daardoor Robert Bozeník op moest stellen. Wat hij vond van Bozeník? ,,Moeilijk om er iets over te zeggen, want alles kan beter. Niet alleen Bozeník, het hele elftal. Je wint 4-2, maar daar is alles mee gezegd. Met alle respect voor ADO Den Haag moet het wat makkelijker gaan dan we vandaag hebben laten zien. Het helpt ook niet mee dat het publiek er niet achter kan staan, want die hebben zich voorbeeldig gedragen.”



Over Berghuis: ,,Hij moet doen wat hij denkt dat goed voor hem is. Maar het lijkt me logisch dat je zegt: 30 september lijkt het me goed als je wat hoort. Maar dat weet Steven als professional ook.”