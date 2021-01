Berghuis looft Pratto, Jørgensen én de concurrentie bij Feyenoord: ‘Dit hoort bij deze club’

Groots was het niet wat Feyenoord liet zien op Het Kasteel, maar het was wél goed voor de zege. De 0-2 kwam van invaller Jørgensen, die was gekomen voor de veelbesproken debutant Lucas Pratto en zichtbaar opgelucht was na zijn goal. ,,Ik gun het Nicolai heel erg", aldus Berghuis tegenover ESPN. ,,Leuk voor hem, goed voor ons als team. Als je een spits met zulke kwaliteiten nog kan brengen in de laatste twintig of dertig minuten, dan weet je dat je een goede selectie hebt.”



Berghuis ziet dat die selectie van Feyenoord steeds breder en sterker wordt, dankzij aanwinsten en spelers die terugkeren van blessures. ,,We kunnen op trainingen elf-tegen-elf spelen, dat is een lekker gevoel. En qua concurrentie: je moet elke dag aan staan om zondag te spelen. Dat hoort ook, al helemaal bij Feyenoord. Als je Nico en Haps kunt brengen en ziet wat we nog op de bank hadden... Dan heb je gewoon een heel goede selectie", herhaalde hij.

Benieuwd

Ook met nieuwkomer Pratto is Berghuis content. ,,Hij komt goed over, hij wil helpen en geeft aan hoe hij de ballen wil hebben en hoe hij graag speelt. Daarover was hij al heel erg bezig met spelers, daarin zie je zijn ervaring. Zijn loopacties zijn ook aanwezig, je weet dat hij in beweging is. Hij is heel erg aan het loeren op de ruimte achter de verdediging.”

Tot slot verklapte Berghuis dat hij later op de dag met veel interesse voor de tv zit. ,,Ik ga wel kijken naar Ajax - PSV, ja. Ik ben heel benieuwd. Bij een gelijkspel kruipen we steeds dichterbij, zeker in deze maand, waarin je al die topploegen treft. Daarom was deze belangrijk. Maar dat is de wedstrijd tegen PEC Zwolle (woensdag, red.) ook. Want als je die verliest, gooi je deze alweer weg.”