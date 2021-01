Berghuis kribbig na compliment: ‘Ik werk altijd hard, dat deed ik ook tegen Ajax en AZ’

Berghuis schoot in de 25ste minuut op fraaie wijze de 2-0 binnen, nadat Mark Diemers de thuisploeg na zeven minuten al op voorsprong had gezet. Bryan Linssen maakte vier minuten voor rust ook nog de 3-0. Na de goal van Berghuis kwam er flink wat ontlading en frustratie los bij Berghuis, na opnieuw een bewogen week in Rotterdam. ,,Het was echt heel belangrijk dat we deze hebben gewonnen. Voor de club, voor het gevoel. Als je deze ook verliest kun je de reacties natuurlijk wel uittekenen.. En dan moet je meteen naar Groningen, ook geen makkelijke tegenstander. Dus dit is heel belangrijk. Een fantastische overwinning. We hebben goed voor elkaar gevochten en toegeslagen in de counter. We wisten dat PSV veel ging bewegen en rouleren op onze helft, maar dat hebben we goed opgepakt. We hebben goed verdedigd en de ruimtes klein gehouden, waardoor het steeds lastiger werd voor PSV", legt Berghuis uit. Ibrahim Sangaré maakte tien minuten na rust nog wel de 3-1 namens PSV, maar daar bleef het bij.