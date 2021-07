Berghuis kijkt eens goed om zich heen in wat zijn nieuwe speeltuin moet worden

Achtergrond Van Gaal hakt Oran­je-knoop snel door, kans op ‘ja’ lijkt groot

16 juli Donderdag een week geleden spraken de KNVB en Louis van Gaal elkaar in Portugal. De partijen gingen met een positief gevoel uiteen, maar ook met huiswerk. Van Gaal beslist waarschijnlijk vandaag of morgen of hij bondscoach wordt. De kans op witte rook lijkt groot.