Berghuis in aanloop naar PSV-uit: ‘Titelrace? Ik vind zeven punten achterstand nog heel veel’

video Vrolijke Advocaat verklapt verrassing in aanloop naar kraker tegen PSV

15:41 Dick Advocaat wilde geen verstoppertje spelen in aanloop naar de kraker tegen PSV. De Hagenaar was al van plan Ridgeciano Haps op te stellen als linkerspits, maar na het vertrek van Sam Larsson naar Dalian FC is er eigenlijk geen keuze meer. ,,Haps speelt daar’’, zei Advocaat.