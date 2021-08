‘Berghuis doet aangifte van ernstige bedreigingen na gevoelige overstap naar Ajax’

Dat meldt De Telegraaf op basis van een brief die het management van Berghuis aan de politie heeft gestuurd. De bedreigingen zijn vooral gericht op de dag van de Klassieker, het duel tussen Feyenoord en Ajax, in de Kuip, op 19 december. Op die dag is de vleugelspeler ook jarig.

De directie van Ajax steunt de aangifte van Berghuis. Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt tegenover het dagblad ‘dat een grens is gepasseerd'. De politie stelt een onderzoek in.

Muurschilderingen

De transfer van Berghuis naar Ajax zette eerder al kwaad bloed in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Zo verscheen een antisemitische muurschildering van hem als slachtoffer van de Holocaust. Die afbeelding is inmiddels verwijderd. Op een muur aan het Schuttersveld was de ex-Feyenoorder spottend afgebeeld als Jood met de tekst: ‘Joden lopen altijd weg’.

In een eerder gesprek zei de 29-jarige international tegenover de NOS over zijn overstap: ,,Met kritiek had ik ook wel rekening gehouden, als je zo’n stap maakt. Ik ben natuurlijk niet dom. Dat is niet erg, dat is de emotie. Er zijn natuurlijk wel twee dingen geweest die te ver zijn gegaan voor mijn gevoel.”



Slechts drie spelers maakten in het verleden ook de directe overstap van Feyenoord naar Ajax: Jan Everse, Henk Groot en Arnold Scholten.