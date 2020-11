Belgische media: Racing Genk wil Van den Brom losweken bij FC Utrecht

Racing Genk wil John van den Brom (54) opnieuw naar België halen. Na het afhaken van Marc Brys ligt de trainer van FC Utrecht in polepositie om Jess Thorup op te volgen, zo meldt Het Laatste Nieuws. De clubs zouden al volop in onderhandeling zijn.

John van den Brom wordt heel waarschijnlijk de nieuwe trainer van KRC Genk. De ex-coach van Anderlecht moet de opvolger worden van de naar Kopenhagen vertrokken Jess Thorup. Van den Brom volgde vorig seizoen Dick Advocaat op als coach van FC Utrecht, daarvoor was hij vijf seizoenen trainer van AZ.

Van den Brom staat met Utrecht na zes wedstrijden op de achtste plaats in de eredivisie. Hij staat in Utrecht nog onder contract tot 2022, waardoor Genk nog moet onderhandelen over een afkoopsom.

Van den Brom kwam helemaal bovenaan het Genkse verlanglijstje te staan nadat Marc Brys vriendelijk bedankte voor de job. Brys koos ervoor om OH Leuven trouw te blijven. Van den Brom was ook na het ontslag van Hannes Wolf al in beeld bij Genk. Toen moest hij het afleggen tegen Jess Thorup, nu moet hij diens opvolger worden. Ook ex-speler van Racing Genk en coach van FC Midtjylland Brian Priske is in beeld, maar Van den Brom geniet de voorkeur.

De kans bestaat dat in de komende uren al een akkoord wordt bereikt met FC Utrecht over de overgang van Van den Brom. Het duo Domenico Olivieri - Michel Ribeiro zal hoe dan ook nog aan het roer staan tijdens de Limburgse derby van zaterdag tegen STVV. In geval van een akkoord zal Van den Brom dit weekend niet meer op de bank zitten bij Utrecht in de partij tegen zijn ex-club Ajax.

Volledig scherm John van den Brom. © ANP Sport

John van den Brom past goed in het opgestelde trainersprofiel dat Racing Genk uittekende voor z’n nieuwe coach. Hij wordt gezien als een uitstekende peoplemanager en kan met zijn flair een groep begeesteren. En, misschien nog belangrijker, Van den Brom weet wat het is om prijzen te pakken in België. In twee seizoenen Anderlecht pakte hij drie trofeeën. Twee keer de Belgische super cup én een titel. Van den Brom wist Anderlecht in 2012 ook via de voorrondes te plaatsen voor de poulefase van de Champions League.

Bij Racing Genk zou de opdracht voor Van den Brom simpel zijn. Na de mislukte seizoensstart onder Hannes Wolf loodste Jess Thorup de ploeg opnieuw naar een plek in de subtop. Genk blijft de ambities koesteren om play-off 1 te spelen, Van den Brom moet de Limburgers dus naar een plaats bij de eerste vier zien te loodsen. Het voetbal onder Thorup kon beter, maar Genk vormde wél opnieuw een ploeg. Aan ‘JVDB’ om op de ingeslagen weg voort te gaan en Genk ook opnieuw attractief voetbal te laten spelen.