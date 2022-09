België met mes tussen de tanden naar Amsterdam: ‘We willen naar de Final Four’

Michel Boerebach voelt 19 jaar na dood zoontjes nog altijd de pijn: ‘Het blijft een gat in je hart’

Na de dood van zijn zoontjes Lesley en Sven, die negentien jaar geleden in de Flevopolder verongelukten na een botsing met een trekker, probeert de 58-jarige Michel Boerebach - voormalig Go Ahead Eagles-speler en vader van Lyns (bijna 15) - een leven te leiden zonder angst. En dat is niet eenvoudig. ,,Als ik een sirene hoor, slaat de schrik me om het hart.”

16:01