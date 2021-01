Belg Still (28) lost Ultee af als jongste trainer van Europa

Top-10Een opmerkelijk gezicht gisteren op de bank bij Beerschot in de verloren competitiewedstrijd bij Eupen (3-1). De 28-jarige Will Still zat voor het eerst als hoofdtrainer op de bank bij de nummer tien van de Jupiler Pro League. Een dag eerder werd hij door de clubleiding aangesteld als de opvolger van de naar DC United (MLS) vertrokken Hernan Losada. Hierdoor is niet Sjors Ultee van Fortuna Sittard, maar Still de jongste actieve trainer van Europa.

Niet eerder was er een trainer in België op zo’n jonge leeftijd eindverantwoordelijke als Will Still. Een nadeel hoeft dat niet te zijn. In het geval van Still: hij kent de voetballers van Beerschot al, omdat hij daar sinds 2018 rondloopt als assistent. De Belg met Engelse roots neemt het stokje over van de vertrokken Losada. Toch zal het wennen zijn voor de spelers. Bij Beerschot kwamen dit seizoen negen spelers in actie die ouder zijn dan Still, terwijl sterspeler Raphael Holzhauser (27 jaar) slechts vier maanden jonger is dan zijn nieuwe trainer.

Still kon bij zijn debuut niet voorkomen dat Beerschot opnieuw ten onder ging. De nummer tien van de Jupiler Pro League heeft door de nederlaag al acht wedstrijden op rij niet gewonnen. Aankomende zondag heeft Still een herkansing tegen directe concurrent Zulte Warengem (beide 30 punten).

Volledig scherm Beerschot-sterspeler Raphael Holzhauser (betrokken bij 21 doelpunten in 22 wedstrijden) is slechts een kleine vier maanden jonger dan zijn nieuwe coach Will Still. © BELGA

Ultee onttroond

Met zijn 28 jaar is Still de jongste actieve trainer in Europa. België blijkt een goed broeinest voor jonge hoofdcoaches, ook Vincent Kompany (Anderlecht) en Mbaya Leye (Standard Luik) staan in de top 10. Door de aanstelling van Still wordt Fortuna Sittard-coach Sjors Ultee onttroond als jongste hoofdtrainer in Europa. Begin december nam hij de koppositie over van Julian Nagelsmann (RB Leipzig). De andere Nederlander in de lijst: Groningen-coach Danny Buijs (38).

Jongste actieve trainers in Europa*

1. Will Still (Beerschot VA) - 28 jaar 99 dagen

2. Sjors Ultee (Fortuna Sittard) - 33 jaar 243 dagen

3. Julian Nagelsmann (RB Leipzig) - 33 jaar 182 dagen

4. Vincent Kompany (RSC Anderlecht) - 34 jaar 286 dagen

5. Mbaye Leye (Standaard Luik) 38 jaar 51 dagen

6. Edin Terzic (Borussia Dortmund) -38 jaar 84 dagen

7. Florian Kohfeldt (Werder Bremen) - 38 jaar 110 dagen

8. Danny Buijs (FC Groningen) - 38 jaar 214 dagen

9. Sebastian Hoeneß (1899 Hoffenheim) - 38 jaar 257 dagen

10. Mikel Arteta (Arsenal) - 38 jaar 305 dagen



*Voor dit lijstje zijn de de top 5 competities van Europa gebruikt (Frankrijk, Engeland, Spanje, Duitsland & Italië) plus België en Nederland en de leeftijd van vandaag.

Volledig scherm Julian Nagelsmann werd op zijn 28ste eindverantwoordleijke bij TSG Hoffenheim en werd daarmee de jongste trainer in de Bundesliga ooit. © AFP

De 33-jarige Ultee is op dit moment de jongste trainer van de eredivisie. Het kan nog veel jonger. Hans Croon werd in 1957 op zijn 21ste hoofdtrainer van de voormalige profclub BVC Amsterdam. Ultee staat in deze lijst pas op de 23ste plek.

Top 10 Nederland

1. Hans Croon (1957, BVC Amsterdam) - 21 jaar 92 dagen

2. Han Berger (1976, FC Utrecht) - 25 jaar 222 dagen

3. Jan Rab (1969, Telstar) - 25 jaar 228 dagen

4. Leen Looijen (1974, NEC) - 26 jaar 181 dagen

5. Joop Brand (1963, Heracles Almelo) - 26 jaar 306 dagen

6. John Eelman (1971, Haarlem) - 27 jaar 040 dagen

7. Ron Wyzen (1985, MVV) - 27 jaar 349 dagen

8. Leo Steegman (1972, Sparta) - 28 jaar 153 dagen

9. Keith Spurgeon (1961, Ajax) - 28 jaar 356 dagen

10. Fritz Korbach (1974, Wageningen) - 29 jaar 045 dagen