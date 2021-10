Beladen duels zonder uitfans dé oplossing om rellen te voorkomen? ‘Leidt mogelijk alleen tot meer spanningen’

Door Dennis van Bergen



1. Is een persoonsgerichte aanpak voldoende om ongeregeldheden tegen te gaan?

,,Dat is in elk geval wel waar we als Supporterscollectief Nederland voor hebben gepleit in onze gesprekken met de clubs en de KNVB. In een gemiddeld weekeinde bezoeken circa 200.000 mensen de voetbalstadions. Het mag niet zo zijn dat zij de dupe worden van een klein groepje dat zich misdraagt. Het overgrote merendeel gedraagt zich prima. Natuurlijk gaat het helaas soms mis, maar we hebben het nog altijd over incidenten.”