Bekijk hier het blessurenieuws en de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club

Na de bekerfinale van vorige week is er dit weekend weer volop voetbal in de eredivisie. In speelronde 31 kan Feyenoord kampioen worden bij Excelsior, al moet daarvoor wel eerst PSV punten laten liggen bij Sparta. Verder moet Ajax zich zien te herpakken, want bij een nieuwe nederlaag neemt AZ de derde plaats over. Bekijk hieronder alle bijzonderheden en vermoedelijke opstellingen.

Vrijdag 20.00 uur: RKC Waalwijk - FC Volendam

Bijzonderheden: Op 14 januari pakte Volendam de drie punten tegen RKC dankzij een 2-1 zege. Xavier Mbuyamba en Florent Sanchez zorgden voor de ommekeer na de 0-1 van Mats Seuntjens.

Vermoedelijke opstelling RKC: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Seuntjens, Kramer, Lobete

Afwezig: Bel Hassani (disciplinair geschorst)

Bijzonderheden: FC Volendam heeft de goede reeks in de tweede seizoenshelft vooral te danken aan thuiswedstrijden. In dit seizoen won de club echter pas een keer een uitwedstrijd. Benaissa Benamar en Gaetano Oristanio moeten uitkijken. Zij staan op scherp.

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Plat, Benamar, Mirani, Mbuymaba, Murkin; Twigt, Eiting, Oristanio; Van Mieghem, Veerman

Afwezig: Bilal Ould-Chikh (disciplinair geschorst)

Zaterdag 18.45 uur: Sparta - PSV

Bijzonderheden: Bij Sparta keert Bart Vriends terug in de wedstrijdselectie. Hij is, evenals Jonathan de Guzmán, fit genoeg om te starten. Het herstel van Rick Meissen voorloopt voorspoediger dan verwacht. Gedacht werd dat het seizoen van de verdediger ten einde was na de blessure die hij opliep in het duel met AZ, maar hij meldt zich maandag alweer op het trainingsveld.

Vermoedelijke opstelling: Olij; Abels, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto; Kitolano, Verschueren, Namli; Van Crooij, Lauritsen, Saito

Afwezigen: Sambo (geschorst), Meissen (geblesseerd)

Bijzonderheden: PSV moet na de gewonnen bekerfinale plek twee in de eredivisie veilig zien te stellen en die route verloopt nog via vier wedstrijden. Het uitduel met Sparta is niet allesbepalend, maar als alles meezit kan PSV wel een reuzenstap richting de positie van vice-kampioen zetten. Thorgan Hazard heeft enkelklachten en is er niet bij.

Vermoedelijke opstelling: Benítez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Gutiérrez, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons

Afwezig: Obispo, Mauro Júnior, Saibari, Hazard

Volledig scherm Thorgan Hazard scoorde zondag nog in de bekerfinale tussen Ajax en PSV, maar ontbreekt morgen tegen Sparta in de Eindhovense wedstrijdselectie. © ANP

Zaterdag 20.00 uur: SC Cambuur - FC Utrecht

Bijzonderheden: Doke Schmidt en Alex Bangura zijn weer beschikbaar tegen FC Utrecht. Bjørn Johnsen is echter niet fit genoeg om te starten. Zijn plaats wordt ingenomen door Roberts Uldrikis.

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Van Wermeskerken, Mac-Intosch, Smand, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Jacobs; Foor, Uldrikis, Mahi

Afwezig: Van der Water, Gullit, Maulun

Bijzonderheden: Ramon Hendriks ontbreekt namens FC Utrecht tegen het al vrijwel zeker gedegradeerde Cambuur. Hetzelfde geldt voor Amin Younes, die dit seizoen toch al nauwelijks in actie komt. Vanwege blessures reizen Luuk Brouwers en Naoki Maeda niet mee naar Friesland. Ook de al langer afwezige Django Warmerdam is in Leeuwarden niet van de partij.

Vermoedelijke opstelling: Barkas; Klaiber, Vd Hoorn, Viergever, Van der Maarel; Bozdogan, Toornstra, Vd Streek, Boussaid; Douvikas, Dost

Afwezig: Hendriks, Brouwers, Maeda, Younes, Warmerdam (allen geblesseerd)

Zaterdag 20.00 uur: NEC - SC Heerenveen

Bijzonderheden: NEC kan tegen sc Heerenveen weer beschikken over Oussama Tannane. De middenvelder is hersteld van de hamstringblessure die hem een maand aan de kant hield. De Nijmeegse club kan hem goed gebruiken in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal, want hij is dit seizoen al goed voor zes doelpunten en negen assists.

Verwachte opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson

Afwezig: Verdonk

Bijzonderheden: Spits Sydney van Hooijdonk maakte zeven goals in de laatste vijf wedstrijden. Hij is met zijn vijftien treffers samen met Xavi Simons gedeeld topscorer van de eredivisie.

Verwachte opstelling: Mous; Van Ewijk, Van Ottele, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Haye, Van Amersfoort; Sahraoui, Van Hooijdonk, Olsson

Afwezig: Van Beek, Noppert, Van Aken, Zaal.

Zaterdag 21.00 uur: Ajax - AZ

Bijzonderheden: Trainer John Heitinga kan tegen AZ weer beschikken over de volledig herstelde Mohammed Kudus en Devyne Rensch. Daar staat wel tegenover dat Steven Berghuis klachten overhield aan de bekerfinale en een vraagteken vormt de kraker in Amsterdam.

Vermoedelijke opstelling: Rulli; Rensch, Timber, Álvarez, Hato; Grillitsch, Taylor, Klaassen; Kudus, Tadic, Bergwijn

Afwezig: Berghuis (vraagteken), Kaplan (knie), Fitz-Jim (enkel)

Volledig scherm Mohammed Kudus ontbrak sinds begin april bij Ajax, maar kan tegen AZ weer spelen. © Pro Shots / Mischa Keemink

Bijzonderheden: Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard zijn fit genoeg om te starten tegen Ajax maar Jesper Karlsson mist de wedstrijd tegen Ajax. Dani de Wit kreeg wel weer goed nieuws. De aanvallende middenvelder is lang geblesseerd maar kan binnenkort in actie komen.

Vermoedelijke opstelling: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), D. de Wit (voet), Karlsson (bovenbeen)

Zondag 12.15 uur: FC Emmen - FC Twente

Bijzonderheden: Aanvoerder Jeroen Veldmate is vader geworden van een tweeling en is mogelijk daarom niet inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Te Wierik, Araujo, Dirksen, Burnet; Veendorp, El Messaoudi, Diemers; Romeny, Zivkovic, Antonisse.

Afwezigen: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes. Onzeker: Veldmate.

Bijzonderheden: Trainer Ron Jans verwacht niet dat Ramiz Zerrouki tijdens de wedstrijd last heeft van zijn gezichtsmasker. Dat draagt de middenvelder nadat hij tegen Sparta zijn neus brak. „Met zo’n masker kun je ook kampioen van Italië worden”, zegt Jans, die daarmee doelde op Napoli-spits Victor Osimhen die afgelopen donderdag met zijn club de Italiaanse titel veroverde.

Opstelling: Unnerstall; Brenet, Pröpper, Pleguezuelo, Smal; Zerrouki, Sadilek, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

Afwezig: Salah Eddine (enkelblessure).

Zondag 14.30 uur: Excelsior - Feyenoord

Bijzonderheden: Excelsior won twee van de laatste drie thuiswedstrijden van Feyenoord. Op 7 mei 2017, exact zes jaar eerder, verpestten de Kralingers het kampioensfeestje van de stadsgenoot door met 3-0 te winnen.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Pierie, Nieuwpoort, Zagré; Koopmeiners, Baas, Goudmijn; Lamprou, Azarkan

Afwezig: Donkor (knie), Fein (stofwisselingsziekte)

Volledig scherm Gernot Trauner ontbreekt zondag nog bij Feyenoord, dat - afhankelijk van het resultaat bij Sparta-PSV - kampioen kan worden bij Excelsior. © Pro Shots / Mischa Keemink

Bijzonderheden: Feyenoord-coach Arne Slot moet het in de derby tegen Excelsior doen zonder de geblesseerde Gernot Trauner. Dat maakt de weg vrij voor Marcus Pedersen om weer eens in de basiself te beginnen. Patrik Walemark ontbreekt ook, de Zweed komt dit seizoen niet meer in actie.

Vermoedelijke opstelling: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi

Afwezig: Trauner (knie), Walemark (bovenbeen)

Zondag 14.30 uur: Go Ahead Eagles - FC Groningen

Bijzonderheden: Go Ahead Eagles won geen van zijn laatste zes thuisduels met FC Groningen in de eredivisie (W0-G2-V4), waarbij de laatste drie zelfs allemaal werden verloren. De reeks begon na een 3-0 zege op 23 oktober 1993.

Vermoedelijke opstelling: Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Llansana, Adekanye, Rommens, Willumsson; Lidberg, Edvardsen

Afwezig: Nauber (heup), Oppegard (knie), Linthorst (blessure), Markelo (blessure), Fontán (schorsing)

Bijzonderheden: Jetro Willems viel anderhalve week geleden tegen NEC uit met een blessure. Mogelijk komt hij daardoor niet meer in actie voor FC Groningen.

Vermoedelijke opstelling: Leeuwenburgh; Dankerlui, Balker, Bech Sørensen, Musampa; Suslov, Hove, Valente; Määttä, Pepi, Antman

Afwezig: Duarte (geschorst), Abraham, Blokzijl, Van Gelderen, Verrips, Willems

Zondag 16.45 uur: Fortuna Sittard - Vitesse

Bijzonderheden: Burak Yilmaz is zondagmiddag nog niet van de partij, wanneer Fortuna Sittard op eigen veld Vitesse treft. De spits is weliswaar teruggekeerd op het trainingsveld, maar hij heeft nog teveel hinder van fysieke klachten.

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Bistrovic, Erdogan, Noslin, Cordoba; Gladon, Embola

Afwezig: Yilmaz

Volledig scherm De veelbesproken Burak Yilmaz ontbreekt nog bij Fortuna Sittard. © Pro Shots / Toon Dompeling

Bijzonderheden: Coach Phillip Cocu heeft, buiten Davy Pröpper, iedereen aan boord voor de confrontatie met Fortuna Sittard. Frisheid is naast fitheid belangrijk voor de meimaand van Vitesse. De Arnhemse club moet handhaving afdwingen. Cocu heeft richting de clash in Limburg de nadruk gelegd op de afwerking. Het rendement in de aanval moet omhoog.

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Flamingo, Isimat-Mirin, Arcus, Wittek; Meulensteen, Van Ginkel, Bero; Manhoef, Sankoh, Kozlowski

Afwezig: Pröpper (knie)

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal