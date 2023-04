Bekerheld Joël Drommel is uit een diep dal geklommen bij PSV: ‘Het beste is dat ik wekelijks blijf spelen’

Hij wandelde zo'n beetje de hele Kuip door met de KNVB-beker: Joël Drommel vertolkte zondag een heldenrol voor PSV. De doelman pakte de strafschop van Edson Alvarez en genoot extra, ook al omdat hij uit een diep dal komt. Hoe hij eruit is gekomen? ,,Praten, praten en nog eens praten. Ik ben rustiger nu.”

Of het heeft geholpen dat PSV de hele week op strafschoppen heeft getraind? Drommel zweerde van wel na de gewonnen bekerfinale. ,,Ik sprak net wat jongens van Ajax en die zeiden dat ze er niet op hebben getraind. Maar als ik voor ons spreek, dan hebben we er wel voordeel uitgehaald”, vond de keeper. Hoe? ,,Je traint op je reactie, maar ook over hoe je soms vol naar de hoek moet gaan en kijk naar het standbeen van een speler. Én er komt wat geluk bij kijken.”

Na die eerste analyse van de strafschoppenreeks ging Drommel vooral ook in op zijn eigen situatie. Hij verloor vorig seizoen zijn plek onder de lat, ging mentaal door een diep dal en is nu dan toch weer boven komen drijven in de bekerfinale. ,,Ik zit het hele jaar op de bank en nu hier met de beker. Supermooi...”

Mental coach

Drommel schakelde een mental coach en veranderde zijn mindset. ,,Ik lees niet te veel, ook niet wat iedereen over je zegt. Natuurlijk krijg je via via wel wat te horen, maar ik ben gefocust op mezelf en keihard blijven trainen. Ook op strafschoppen. En nu sta ik hier.”

Als bekerdoelman dus. Trainer Ruud van Nistelrooij beloofde hem dat hij de bekerwedstrijden zou gaan keepen en hield zich aan zijn woord. Vorig seizoen keepte hij juist alle bekerduels, behalve de finale: nu dus wél alles. En dat maakt hem gelukkig, al hult Drommel zich nog in stilzwijgen over zijn toekomst. Hij heeft nog een contract tot 2026, maar wil ook meer gaan keepen: ,,Het beste is dat ik wekelijks blijf spelen, dan ontwikkel je je het meest. Dat is ook het doel, ik wil eerste keeper worden.”