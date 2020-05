Bekerfinale op Bonaire en Premier League in China: clubs denken ‘out of the box’

FC Utrecht vindt dat er out of the box gedacht moet worden. Ga desnoods eerst in quarantaine en speel die bekerfinale daarna in Duitsland of op Bonaire, klonk het eergisteren vanuit de mond van de advocaten van de club. Het is, op z'n zachtst gezegd, nog even wennen aan het idee: FC Utrecht – Feyenoord in Stadion Kralendijk in de hoofdstad van Bonaire. Op het eiland juichen ze het plan toe. Zoals iets dergelijks ook een optie is die bondsvoorzitter Mehdi Bayat in België al eens opperde: wees creatief als je het promotieduel of de bekerfinale per se wil afwerken. Ook in zijn optiek was een wedstrijd in Duitsland dan een optie.