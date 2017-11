Been stopt als bestuurslid van PEC Zwolle

Kritisch Meijers: 'Basisplaats ook afdwingen zonder de blessure van een ander'

16:22 Dat ene compliment over die schitterende diepe pass, die uitmondde in een kans voor Giovanni Korte, nam Bart Meijers dit keer eens niet achteloos en blij in ontvangst. ,,Ik had hem anders bedoeld. Nog meer op de stropdas van Mounir (El Allouchi, red.). Daarnaast maakte ik vanavond toch weer wat foutjes", klinkt het eerlijk uit de mond van de 20-jarige speler uit Etten-Leur, die zaterdag in Venlo zijn herkansing kreeg in het hart van de verdediging.