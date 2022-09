Bedreigingen versnelden vertrek Mark Diemers bij Feyenoord: ‘Ik zei direct: ik wil hier weg’

,,Hij is nu teammanager bij Feyenoord, maar hij regelde toen alles op het gebied van huisvesting", kijkt Diemers terug in de ESPN-podcast. ,,We moeten het even over iets hebben, begon hij. Ik heb net met de veiligheidsmanager gesproken en er zijn dreigementen binnengekomen aan jouw adres. Die worden nu door de politie gecheckt. Het zijn gasten die op internetforums hebben gezegd dat ze wel even naar jouw huis zouden komen. Je hoort straks of je onder politiebegeleiding naar huis kan of met je eigen auto.”



Diemers schrok zich naar eigen zeggen wezenloos. ,,Ik heb toen meteen mijn agent gebeld en heb ik gezegd: ik wil hier weg. Dit heeft niets meer met voetbal te maken. Het kwam te dicht bij mijn zoontje van tien maanden en mijn vriendin. Achteraf bleek het geen acute dreiging, zodat ik zelf naar huis kon, maar het kwaad was al geschied. Ik had nooit verwacht dit ooit mee te maken.”