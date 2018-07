Bedreiging en mishandeling na wedstrijd Ajax in Hattem

Feyenoord boekt magere zege op Zeeuws Elftal

7 juli Feyenoord heeft ook de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Middelburg waren de Rotterdammers met 2-0 te sterk voor het Zeeuws Elftal. Voor de Rotterdammers maakten in de tweede helft Dylan Vente en Sam Larsson de doelpunten.