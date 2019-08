Bazoer wil via Vitesse terug naar de top: ‘Niet gelopen zoals ik had gehoopt’

Door Julian Droog



Een pikante jeugdtransfer van PSV naar Ajax, in Amsterdam razendsnel uitgegroeid tot international en vervolgens gehard bij VfL Wolfsburg (Duitsland) en FC Porto (Portugal). Riechedly Bazoer is pas 22 jaar, maar heeft al een heel voetballeven achter de rug. ,,Zo voelt dat ook”, zegt Bazoer. ,,Ik weet wat er gevraagd wordt op topniveau. Het is elke dag vechten, want elke concurrent heeft honger.”